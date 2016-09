Kidal : DES COURS DE VACANCES POUR PREPARER LA RENTREE SCOLAIRE

L’accès égal et équitable à l’éducation est un droit pour tout enfant en âge d’aller à l’école. Ce droit, depuis le déclenchement de la crise en 2012, semble bafouiller dans certaines parties de notre territoire. La situation à Kidal est la plus inquiétante. Car son accès est rendu très difficile à cause des forces qui y sont présentes. A cause aussi du sort que ces groupes armés ont réservé aux enfants de la région qui seraient contraints d’abandonner les classes pour être formés aux métiers des armes ou pour servir de boucliers humains ou pour préserver leur vie.

Mais depuis la signature de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali en mai 2015, le ministère de l’Education nationale, à travers l’académie d’enseignement de Kidal, travaille avec les acteurs locaux à Kidal et au niveau des Centres d’animation pédagogique des contrées environnantes (CAP) pour rouvrir les écoles fermées depuis le début de la crise en 2012 ou suite aux événements du 17 mai 2014 (visite du Premier ministre Moussa Mara).

En effet, c’est conscient des effets néfastes de la fermeture des classes sur l’avenir des enfants et pour concrétiser cette volonté affichée de les rouvrir que le gouvernement du Mali a signé, le 1er février 2016, une entente avec la Coordination des mouvements armés (CMA). Ce paraphe a permis, le même jour, l’installation des directeurs de l’académie d’enseignement et des Centres d’animation pédagogique de Kidal et Tessalit.

La cérémonie d’ouverture des classes a été présidée par le secrétaire général du ministère de l’Education nationale. La CMA, on se rappelle, s’était opposée à la présence dans la Région de Kidal des membres du gouvernement. Ce qui n’a pas empêché l’exécutif d’adhérer au pacte. Preuve de son attachement, (il pouvait suspendre sa participation en exigeant la présence d’un ministre), à ce droit qu’est la scolarisation des enfants. Et conforment aux engagements pris par les parties signataires, le paraphe de ce pacte a permis à des élèves de ces contrées de reprendre les chemins de l’école dans des conditions jugées très difficiles par les autorités scolaires.

De l’ouverture des classes à aujourd’hui, informe le directeur de l’académie d’enseignement de Kidal, Ibrahim Ag Mohamed, « 17 enseignants professionnels et 25 volontaires ont encadré 5 écoles classiques et 3 medersas (toutes du CAP de Kidal) ». Pour lui, cet enseignement a bénéficié à 1 590 élèves qui ont démarré les cours quatre mois après leurs frères des autres régions où il est permis (zones sous contrôle total de l’Etat) aux agents de l’Etat et des collectivités de services les citoyens.

Ainsi, pour permettre à ce millier d’élèves de rattraper le retard, l’USAID, à travers son Programme d’appui à la cohésion communautaire et aux opportunités de réconciliation et de développement (ACCORD), soutient depuis le 5 septembre l’académie d’enseignement de Kidal dans l’organisation de cours de vacances scolaires dans la ville de Kidal. Ces cours, d’une durée d’un mois, visent les élèves de la 1ère à la 8è année. Ces cours de rattrapage permettront aux élèves de mieux préparer également la rentrée scolaire.

Dans le cadre de cette activité, l’USAID a doté les élèves participants en kit scolaire et en t-shirt. Les encadreurs ont eu des manuels scolaires sur le programme officiel du gouvernement malien. L’USAID a fourni également un appui logistique à l’académie pour faciliter le suivi de l’activité, accorde aussi des honoraires aux professeurs participants.

Démarré en mars 2016, le Programme ACCORD dure deux ans. Il vise à renforcer la résilience des communautés ciblées face aux conflits, en travaillant en partenariat avec le gouvernement malien et les communautés locales par le biais de petites subventions en vue de répondre aux besoins prioritaires de développement et de réconciliation, rappelle son directeur général, Olivier Girard.

C. M. TRAORE