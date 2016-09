Kati : PREMIERE EDITION D’UNE FOIRE PASTORALE

Avec la décentralisation, le drall (marché à bétail) de Kati s’est retrouvé sur le territoire de la commune rurale de Kambila. Ce site a été retenu pour abriter la 1ère édition de la foire pastorale du Projet régional d’appui au pastoralisme au Mali (PRAPS-Mali).

Le choix du drall de Kati pour accueillir cet événement n’est pas fortuit. Il faut dire depuis les premières heures de l’Indépendance, ce marché a toujours attiré tous les acteurs de la transaction du bétail de toute une zone s’étendant jusqu’au Sénégal et en Mauritanie. Et aujourd’hui plus qu’hier, ce marché de bétail est une plaque tournante du commerce de ruminants.

Le PRAPS- Mali, vient de confronter ce flux et reflux de bovins, ovins, caprins en organisant la 1ère édition de sa foire pastorale à Kati. Tous les acteurs s’étaient donnés rendez-vous le 8 septembre pour être témoins de cette activité majeure qui était placée sous la présidence du ministre de l’Elevage et de la Pêche.

Nango Dembélé avait à son côté, le préfet du Cercle de Kati Sadio Keita. Le 2ème vice-président la chambre d’agriculture de Kati Mr Bina Konaté a souligné la pertinence de l’organisation de cette foire, avant d’évoquer les préoccupations des agro-pasteurs.

Le ministre a répondu aux différentes questions et préoccupations. Il a aussi offert une importante quantité d’aliment pour bétail à l’éleveur le plus en vue de la commune rurale, Alpha Bolly.

La visite de la trentaine de stands par le ministre, a mis fin à la cérémonie de lancement de cette foire qui au-delà de l’aspect commercial a été l’occasion d’échanges d’expériences entre éleveurs et commerçants. Cette foire a aussi permis aux principaux responsables du PRAPS de faire connaître le projet régional destiné à développer le pastoralisme dans les pays du CILS. Soulignons que cette foire s’est tenue à la veille de la fête de Tabaski. Beaucoup de chefs de famille y ont donc acheté leurs béliers de fête dans de conditions plus favorables.

M. SOUMBOUNOU

Amap-Kati