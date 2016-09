Kadiolo : LE SCHEMA LOCAL D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN ELABORATION

La salle de spectacle de la Maison des jeunes de Kadilo a abrité les 27 et 28 septembre, une rencontre du Comite local d’orientation, de coordination et de suivi des activités de développement (CLOCSAD), relative au lancement du processus d’élaboration du schéma local d’aménagement du territoire.

Les travaux organisés par le Conseil de cercle étaient présidés par le gouverneur de la Région de Sikasso, Bougouzanga Coulibaly. Ils ont regroupé un représentant du ministère de l’Aménagement du territoire et de la Population, des représentants locaux et régionaux des pouvoirs publics, les représentants des ONG partenaires, les élus locaux et leurs collègues venus des cercles de Sikasso, Koutiala, Yorosso, Bougouni, Kolondieba et Yanfolila.

Il s’agissait au cours de cette rencontre d’élaborer le schéma local d’aménagement du territoire du Cercle de Kadiolo.

Dans son mot de bienvenue à l’ouverture des travaux, le maire de la commune rurale de Kadiolo, Téna Dembélé a salué la participation massive des élus des cercles voisins, avant de défendre la démarche entreprise par le conseil de Cercle pour la conception et la mise en œuvre d’un outil de développement.

En procédant au lancement des travaux, le gouverneur de la Région de Sikasso, Bougouzanga Coulibaly a félicité le président du conseil de Cercle de Kadiolo et son équipe pour cette heureuse initiative d’élaboration du schéma local d’aménagement du territoire, de façon consensuelle en réunissant autour de la même table, tous les acteurs du développement de la localité et ceux des localités voisines sur les questions essentielles qui préoccupent les populations.

Le président du conseil de Cercle, Moulaye Diabaté, a expliqué que ce document stratégique de planification, premier du genre dans la localité devrait permettre de faire un diagnostic réel des potentialités et difficultés et proposer des pistes de solutions pour un développement durable et équitable du Cercle, en cohérence avec les stratégies mises en place par la Région de Sikasso.

En effet selon le gouverneur Bougouzanga Coulibaly, la présente rencontre du CLOCSAD s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des compétences transférées aux collectivités territoriales et de la politique nationale de l’aménagement du territoire. Les collectivités territoriales ont pour mission la conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de développement économiques, social et culturel d’intérêt régional ou local.

Le représentant du ministre de l’Aménagement du territoire et de la Population Dramane Diarra, dira pour sa part que le SLAT est un outil stratégique de planification, qui a l’avantage de préciser la répartition spatiale des différentes activités dans le long terme. A ce titre, il oriente les actions des décideurs et permet d’éviter le pilotage à vue du développement, tout en réduisant les conflits sociaux nés de l’utilisation des ressources naturelles.

Avec l’appui des experts du Bureau d’études en hydraulique et génie civil (BEHYGEC), plusieurs thèmes ont été débattus durant deux jours, notamment le processus d’élaboration du schéma local d’aménagement du territoire du Cercle de Kadiolo, le programme d’activités 2016 du Conseil de Cercle, la synthèse des activités des ONG, les projets et programmes au titre de l’année 2016 et la communication sur les opérations de pérennisation du RAVEC.

C. BATHILY

Amap-Kadiolo