Kadiolo, élections communales 2016 : LES FEMMES LEADERS SE PREPARENT

La salle de conférence du Cercle de Kadiolo a abrité du 20 au 21 septembre, un cadre d’apprentissage mutuel des femmes leaders de la zone autour des prochaines élections communales.

Les travaux ont été présidés par le deuxième adjoint au préfet de Kadiolo, Léopold Konaté et animés par les responsables nationaux et locaux de l’ONG Association pour le développement et l’appui aux communautés (ADAC).

En sa qualité de secrétaire permanent de l’ONG ADAC, Siaka Ballo explique que l’organisation du présent cadre d’apprentissage mutuel vise à rendre plus performantes les femmes leaders afin d’être élues conseillères aux conseils communaux du cercle de Kadiolo.

Pour ce faire, il est essentiel de renforcer les capacités de leadership des femmes candidates aux élections communales 2016 sur le plan politique et managérial.

A l’ouverture des travaux, le représentant local de l’administration territoriale a indiqué que cet espace d’information d’échange doit permettre aux 80% des femmes leaders de définir au moment des élections un leader, de faire une autocritique et d’avoir des notions sur la prise de position après les résultats.

C’est ainsi que durant deux jours, avec l’appui pédagogique de la conseillère chargé du genre à l’ONG ADAC, Mme Traoré Salimata Togola, et du chef d’antenne de l’ONG, les travaux ont traité de la définition, du rôle, de l’identification des caractères d’un bon leader et de l’identification des comportements d’une femme leader dans le foyer, à son service, au sein du parti politique dans lequel elle milite.

Au terme des travaux, les femmes participantes ont donné l’assurance de leur pleine implication dans les prochaines élections communales pour relever le défi.

C. BATHILY

Amap-Kadiolo