Justice : UN MANUEL DE COLLECTE DES DONNEES EN GESTATION

Un atelier de renforcement des capacités des points focaux statistiques et de validation provisoire du projet de manuel de collecte des données au niveau des ressorts des trois Cours d’appel du Mali s’est tenu hier à l’hôtel Onomo de Bamako.

La session a regroupé une quarantaine de participants composés de greffiers, de représentants des ordres des avocats, des huissiers et des commissaires-priseurs ainsi que de la cellule de statistique et de planification du secteur de la justice. Son objectif est de définir et asseoir les contours du dispositif de collecte des données statistiques dans le but de renforcer les capacités statistiques des points focaux et disposer d’un manuel de collecte des données statistiques. Il s’agit de renforcer les capacités des greffiers et de produire un manuel qui sera un outil de gestion technique afin de permettre la collecte des données statistiques pour nos partenaires et autres, a expliqué Mahamane Agaly Maïga, directeur national de la cellule de statistique et de planification du secteur de la justice. Il a rappelé, à cet effet, l’importance des statistiques fiables dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets et des programmes de développement.

« L’information en général et en particulier l’information statistique constitue un élément capital dans la compréhension et le développement des secteurs et des domaines d’activités économiques et sociales », a rappelé Mathieu Traoré, conseiller technique au ministère de la Justice et des Droits de l’Homme qui a présidé la cérémonie d’ouverture des travaux.

Les statistiques touchent tous les aspects de la vie moderne. Elles sous-tendent de nombreuses décisions des pouvoirs publics, des entreprises et des collectivités. Elles renseignent sur les tendances et les forces qui influent sur notre vie et ont une incidence sur la planification des écoles, des juridictions, des hôpitaux, du réseau routier, etc., a expliqué le conseiller technique au ministère de la Justice et des Droits de l’Homme.

La présente session est motivée par la volonté du département en charge de la justice de mettre en place un dispositif intégré de collecte des données statistiques du secteur de la justice. La cellule de planification et de statistique du secteur de la justice chargé de ce travail doit renseigner et produire chaque année un annuaire statistique de secteur.

Au vu de la faiblesse du dispositif actuelle pour recueillir les données, il s’est avéré nécessaire de le renforcer par la responsabilisation des acteurs et le renforcement des capacités humaines et opérationnelles de collecte des données disponibles.

Notons que c’est le cabinet d’études DTS qui a produit le projet de manuel de collecte des données du secteur justice au cœur de cette session.

