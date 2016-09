Journée du bon élève : HONNEUR AUX MEILLEURS !

« Dans le contexte actuel de la mondialisation, le marché du travail n’a plus besoin des bons, mais des excellents », disait feu le Pr Mamadou Lamine Traoré, ancien ministre de l’Education à l’origine de l’institutionnalisation de la Journée du bon élève. La 13ème édition de cette fête qui consacre la récompense du mérite et de l’effort personnel des meilleurs élèves et étudiants s’est déroulée hier au palais de Koulouba sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, en présence du Premier ministre, Modibo Kéïta, du ministre de l’Education nationale, Kénékouo dit Barthélémy Togo, de plusieurs autres membres du gouvernement.

La Journée du bon élève a pour but de célébrer et promouvoir l’excellence d’instaurer la culture de l’excellence, une des ambitions fortes nourries par les pouvoirs publics pour l’école malienne.

D’année en année, l’événement gagne en engouement auprès des élèves et étudiants à l’idée de rencontrer et de serrer la main du président de la République. Pour l’édition de 2017, ils sont 84 heureux lauréats à participer à la cérémonie. Ces cracks ont obtenu entre 13/20 et 17/20 de moyenne aux examens du DEF, du Bac, du CAP et du BTP. Ils sont de l’éducation spéciale, de l’enseignement fondamental, secondaire et supérieur des académies des 8 régions administratives du pays sauf Kidal.

Avant la cérémonie solennelle de Koulouba, ils ont participé à deux semaines de formation au sein des camps d’excellence.

A Koulouba, les lauréats ont été reçus et félicités par le chef de l’Etat et sont repartis avec plusieurs cadeaux composés de matériels didactiques, informatiques, de sports et autres. En plus, le département de l’Education nationale et ses partenaires dont l’Association des femmes ingénieures du Mali (AFIMA) ont offert une somme de 25.000 Fcfa à chacun des 84 élèves.

Le ministre Kénékouo dit Barthélémy Togo a salué la discipline, la constance dans le travail scolaire et les bons résultats aux examens dont ont fait preuve les lauréats qui sont venus des 18 Académies d’enseignement notre pays. Pour le DEF, ce sont les plus fortes moyennes chez les filles et les garçons qui ont été récompensées. Idem pour le Bac mais en fonction des séries. De même pour le CAP, BT, IFM, ENSUP et ENETP, les filles et garçons classés premiers ont été distingués. Des prix spéciaux (5 ordinateurs) ont été offerts aux 5 premiers nationaux au DEF par l’AFIMA.

Le prix le plus prestigieux –le prix Pr Mamadou Lamine Traoré- composé d’un trophée « Ciwara » a été décerné à Mamadou Lamine Tall de l’Académie d’enseignement de Ségou et Aly Niangadou de l’Académie de la rive droite à l’issue d’un concours spécialement organisé pour la circonstance. Ces lauréats ont reçu leur distinction des mains du président de la République. Ibrahim Boubacar Kéïta a exprimé l’intérêt qu’il accorde à la culture de l’excellence et exhorté les enfants à persévérer dans ce sens pour contribuer au développement du Mali.

Pour cette édition, la première nationale au Bac se nomme Kadiatou Témé de la série Sciences exactes. Elle a obtenu une moyenne de 17,67 à l’examen. La benjamine des lauréats est également une fille –Lala Traoré de l’Académie de Kayes- qui a obtenu une moyenne de 15,24 à l’examen du DEF.

B. COULIBALY