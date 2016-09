Institut d’économie rurale : La grève LARGEMENT SUIVIE

L’Institut d’économie rurale (IER) était paralysé hier par une grève de 48 heures de ses travailleurs. Le mouvement concerne l’ensemble des démembrements de la structure de recherche agronomique.

« La grève est suivie à 100% et nous assurons le service minimum », ont assuré les responsables régionaux et locaux des centres et stations de recherche agronomique de Bamako, Sikasso, Niono, Cinzana, N’Tarla, Koporopen, Gao et Kayes, joints au téléphone par le directeur général de l’IER, Dr Bourama Dembélé.

En effet, nous nous sommes rendus hier à la direction générale de l’IER sise au Square Patrice Lumumba pour constater l’effectivité de la grève de 48 heures que la section du Syndicat national de la production (SYNAPRO) a déclenché sur l’ensemble des structures de l’IER (voir L’Essor d’hier).

Le syndicat réclame l’annulation pour les fonctionnaires en position de détachement à l’IER des arrêtés portant licenciement de leur emploi de fonctionnaires pour non renouvellement de disponibilité ou expiration de la durée légale de la position de détachement. Le syndicat souhaite aussi la régularisation de la situation administrative des travailleurs injustement licenciés, le recrutement du personnel contractuel, la prise en compte et la régularisation des indices des fonctionnaires détachés de l’IER à leur départ à la retraite. Le syndicat exige la fin de la pression foncière sur les parcelles d’expérimentation de l’IER.

Le directeur général de l’institut, Dr Dembélé révélé qu’hier une commission de conciliation devait réunir le syndicat et les représentants du département du Travail et de la Fonction publique. Il faut souligner qu’un rapport d’évaluation du dispositif de contrôle interne de l’IER produit en octobre 2015 par le Contrôle général des services publics a constaté à la suite de ses investigations que « malgré les demandes de rappel à l’activité formulées auprès de la direction nationale de la Fonction publique, certains agents fonctionnaires sont maintenus en position de détachement au-delà de la durée légale de 10 ans prévue à l’article 50 alinéa 2 du Statut général des fonctionnaires qui fixe la durée de cette position à 5 ans renouvelable une seule fois ». En conséquence, ce rapport recommande au regard de ces constatations au ministre chargé de la Fonction publique de procéder au rappel à l’activité de tous les agents en fin de détachement.

Le cabinet du Premier ministre muni de ce rapport a fait parvenir un exemplaire au ministre du Développement rural en octobre 2015 en demandant à ce dernier de veiller à la mise en œuvre des recommandations issues du dossier et de lui faire parvenir au plus tard le 31 décembre 2015 l’état d’exécution de ces dernières. Le département de tutelle, à son tour, a fait parvenir le document à la direction générale de l’IER pour lui demander de mettre en œuvre diligemment toutes les recommandations issues du rapport et lui faire parvenir au plus tard le 10 décembre 2015 les dispositions prises à cet effet.

Il reste à espérer que la conciliation qui a débuté hier entre les parties puisse réussir à rétablir dans leurs droits légitimes des travailleurs frappés par une sanction qu’ils ne méritent pas.

M. COULIBALY