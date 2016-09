Initiatives de syndicats de boulangers sur le pain : LES LIVREURS SE REBIFFENT

Le Syndicat national des revendeurs et livreurs de pain se dit « surpris et sidéré par le comportement » des syndicats des boulangers et pâtissiers qui a initié une « opération test » de trois jours, consistant pour les consommateurs, à aller s’approvisionner directement dans les boulangeries et pâtisseries.

Si les boulangers expliquent leur initiative par les mauvaises conditions hygiéniques dans lesquelles le pain est livré aux boutiquiers, les livreurs, eux, soulignent plutôt une mésentente liée au prix du pain. C’est ce qu’a expliqué le président du Syndicat national des revendeurs et livreurs de pain, Hamad Touré, au cours d’une conférence de presse qu’il a animée, hier à la Bourse du travail.

« Nous sommes partenaires avec les boulangers. Nous étions en pleins pourparlers avec eux, quand ils ont subitement décidé de nous exclure de la chaîne en prenant cette décision unilatérale d’une opération test qui met des milliers de chefs de familles au chômage pendant trois jours », a déploré M. Touré.

Il a jugé nécessaire de rappeler que « le Syndicat national des revendeurs et livreurs de pain n’est pas en grève mais, plutôt, ce sont les boulangers qui refusent de nous livrer le pain ». « Nous les appelons toujours à revenir à la table des négociations pour le bien de tous », a-t-il dit. Avant d’ajouter qu’en acceptant le débat, chacun pourrait en sortir gagnant, qu’il soit boulanger, pâtissier, livreur, revendeur ou consommateur.

M. Touré a rappelé que le syndicat privilégie le dialogue et entend porter le problème partout, y compris devant les leaders religieux (musulmans et chrétiens) et les chefs coutumiers pour un dénouement rapide de la situation.

Quant à Amadou Touré, le secrétaire général adjoint du Syndicat national de l’alimentation, il a demandé aux parties de trouver un accord sur le prix et de privilégier le dialogue qui, selon lui, est le seul moyen par lequel une solution sera trouvée à la situation.

