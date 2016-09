Hôpital de Kati : UNE AMBITION CONSTANTE POUR LA QUALITE

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Kati affiche une progression notable, en termes de relèvement du plateau technique et des compétences qui y officient. L’établissement hospitalier de 3è référence a tenu, mercredi dans ses locaux, la 37è session de son conseil d’administration.

La session était dirigée par le président du conseil d’administration de l’établissement hospitalier, Sékou Fantamadi Traoré (député élu à Dioïla). Elle a bien entendu enregistré la participation du directeur général du CHU, Dr Mahamadou Sogoba et de son adjointe, Mme Cissé Salimata Samaké.

L’ordre du jour portait sur l’examen et l’adoption du procès-verbal de la précédente session, le contrôle des tâches, l’examen des rapports d’activités médico-sociales, techniques et financières de l’année 2015.

Les administrateurs se sont également prononcés sur le rapport d’activités et l’exécution du budget de l’exercice en cours, pour le premier semestre. En d’autres termes, ils ont donc discuté des préoccupations essentielles de l’hôpital et donné les orientations nécessaires, à la direction générale de l’hôpital, pour maintenir le cap.

Le président du conseil d’administration a loué l’action de la direction générale de l’établissement hospitalier pour avoir consolidé les acquis et s’être inscrite dans la continuité des efforts d’investissements et d’amélioration du plateau technique de l’hôpital. Pour lui, les progrès accomplis sont à mettre à l’actif de l’administration hospitalière, du syndicat et le personnel.

« Ici, nous sommes dans un environnement de paix et de quiétude. Le bon qualitatif, de ces dernières années, a valu à l’hôpital de Kati, une place de choix au sommet de la pyramide sanitaire malgré la situation socioéconomique assez difficile du pays », a commenté Sékou Fantamadi Keïta. Auparavant, il avait rappelé que l’hôpital de Kati est dans une logique de progrès en vue d’améliorer la prise en charge des usagers et le mieux-être des populations.

Quant au directeur général de l’hôpital, il a témoigné de sa reconnaissance à l’ensemble du personnel de l’hôpital pour les gros efforts déployés afin que l’établissement hospitalier atteigne ses objectifs et obtienne les résultats attendus. Et Mahamadou Sogoba de souligner la nécessité de poursuivre ces actions. « Des efforts ont été faits. Mais toute œuvre humaine, étant perfectible, nous ne ménagerons aucun effort pour que l’hôpital soit une référence et un modèle apprécié par ses usagers », a indiqué le premier responsable de la structure sanitaire, avant de rendre un hommage appuyé à ses prédécesseurs.

Aujourd’hui, le CHU de Kati se porte mieux. Cette bonne santé est aussi prouvée par les statistiques. Pour le premier semestre de l’exercice en cours, l’établissement de 3è référence a accompli 438 interventions chirurgicales, 10 493 consultations et 1 043 hospitalisations. En outre, il a réalisé 29 876 examens de laboratoire et 6 789 actes d’imagerie médicale.

Il ressort également des informations générales données aux administrateurs que l’hôpital poursuivra les efforts d’amélioration de la qualité de ses prestations cliniques et de diagnostic. Témoignage de cette ambition, la construction en cours d’un bloc multifonctionnel et d’un service de réanimation.

L’hôpital de Kati a véritablement fait sa mue. Le visiteur qui s’y rend, après quelques années d’absence, sera agréablement par un visage plus rayonnant de l’établissement. Celui-ci répond globalement, aux exigences de soins de qualité. Les administrateurs ont rappelé, la nécessité de rester dans cette dynamique de progrès et de continuer à bien assurer les missions classiques d’un établissement hospitalier (soins, formation et recherche). En tout cas, l’administration hospitalière entend satisfaire cette exigence de qualité.

Au titre du premier semestre de l’exercice 2016, le budget de l’hôpital, équilibré en recettes et en dépenses à un peu plus de 1,7 milliard de Fcfa, a été exécuté à hauteur de 75%.

L’établissement hospitalier connaît aussi certaines difficultés qui ont été partagées avec les administrateurs. Ceux-ci ont invité la direction générale à s’employer à les aplanir. Ils ont aussi demandé de poursuivre les efforts d’amélioration des prestations pour répondre aux exigences de soins de qualité

B. DOUMBIA