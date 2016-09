Handball, championnats d’Afrique cadet et junior : UN PLATEAU TRES RELEVE

A partir d’aujourd’hui jusqu’au au 19 septembre le Mali focalisera l’attention du monde du handball africain avec les championnats d’Afrique cadet et junior. L’honneur reviendra aux cadets d’ouvrir le bal cet après-midi au Palais des sports d’Hamdallaye ACI 2000. Au total, 8 pays sont en lice pour la couronne continentale ; le Mali, pays hôte, l’Algérie, le Maroc, la Guinée, l’Egypte, la Tunisie, la R.D Congo et le Rwanda. Les 8 équipes ont été reparties en deux poules de quatre.

La poule A est constituée par l’Algérie, le Mali, le Maroc et la Guinée, alors que la poule B regroupe l’Egypte, la Tunisie la RD Congo et le Rwanda. Les cadets maliens feront leur entrée en lice aujourd’hui contre la Guinée avant d’affronter successivement l’Algérie (samedi) et de boucler la boucle de la phase de poule face au Maroc (dimanche). Pour le technicien malien, David Morelli, l’équipe malienne est prête et fera tout pour offrir une médaille au peuple malien. «Nos deux sélections (cadet et junior) auront à cœur de bien représenter le Mali, c’est à dire de porter haut les couleurs du drapeau malien. Les enfants vont donner tout ce qu’ils ont dans les tripes pour atteindre cet objectif. Ensemble, l’encadrement ainsi que les joueurs, nous allons tout faire pour offrir quelque chose au Mali comme on l’a fait avec les juniors au Challenge trophée», promet David Morelli. Pour le technicien français, le plateau de ces championnats d’Afrique est l’un des plus relevés avec la présence des pays comme la Tunisie, l’Algérie, le Maroc et l’Egypte. Mais malgré la présence de ces cadors, David Morelli est confiant et pense que le Mali peut prétendre au podium».

B. THIERO

LE PROGRAMME DU MALI

Aujourd’hui au palais des sports

18h 30 : Mali-Guinée

Samedi 3 septembre au palais des Sports

19h 00 : Algérie-Mali

Dimanche 4 septembre au palais des Sports

19h 00 : Mali-Maroc