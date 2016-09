Handball, championnat d’Afrique junior : LA TUNISIE FAIT COUP DOUBLE

Les rideaux sont tombés dimanche sur les Championnats d’Afrique masculins des nations cadets et juniors. Après son succès chez les cadets face à l’Égypte (26-25), la Tunisie a remis ça en remportant le trophée des juniors devant le même adversaire (30-29). Les deux sélections tunisiennes réalisent ainsi le doublé et repartent du Mali avec deux trophées dans leurs valises. Dimanche au Palais des sports, les juniors égyptiens ambitionnaient d’essuyer les larmes de leurs cadets en barrant la route du doublé devant les Tunisiens.

D’entrée de jeu, les Pharaons juniors afficheront leurs ambitions en faisant jeu égal avec leurs adversaires. A la mi-temps, les deux sélections étaient à égalité 14-14. Au retour des vestiaires, les Tunisiens tenteront de passer la vitesse supérieure, mais les Egyptiens ne se laisseront pas conter. Ils continueront de répliquer du tac au tac aux Tunisiens avant de céder à trois minutes de la fin. Score final : 30-29 pour la Tunisie. La troisième place du tournoi est revenue à l’Algérie.

Ce championnat junior a regroupé six pays : Le Mali, la Tunisie, l’Egypte, l’Algérie, le Burkina Faso et le Maroc. Les cinq premiers pays du classement sont qualifiés pour le prochain championnat du monde qui aura lieu en juillet 2017 en Algérie. A l’issue du tournoi, le président de la Confédération africaine de handball (CAHB), Arémou Mansourou a rendu hommage à la jeunesse malienne pour sa participation à la compétition et félicité la Fédération malienne de handball, le comité d’organisation et les autorités de notre pays pour le bon déroulement des deux championnats.

«Le plus important dans les compétitions de catégorie d’âge est de permettre au handball africain de réduire l’écart avec l’élite mondiale. Le chemin à parcourir reste long, mais si nous continuons sur cette lancée, c’est sûr que l’Afrique montera un jour sur le podium mondial. Depuis plusieurs années, nous y travaillons en complicité avec les responsables fédéraux», a indiqué Dr Arémou Mansourou.

Pour le ministre du Développement industriel, Mohamed Ali Ag Ibrahim qui assurait l’intérim du ministre des Sports, l’organisation des championnats cadets et juniors par le Mali prouve que notre pays reste fréquentable et que le handball malien est sur la bonne voie. «Le sport permet de démontrer que le Mali est fréquentable, que notre pays est comme tous les autres pays africains.

Nous avons assisté à une belle compétition. Même si le Mali n’a réussi à remporter aucun des deux trophées, nous sommes satisfaits du bilan de ces championnats», soulignera le ministre Mohamed Ali Ag Ibrahim en invitant les cadets et juniors maliens à se préparer déjà pour les prochaines campagnes.

L. M. DIABY