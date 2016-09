Handball, championnat d’Afrique des juniors : LE MALI PERD D’ENTREE DE JEU

Après le 12è édition du Championnat d’Afrique des nations des cadets, qui a vu la victoire de la Tunisie, place à la 23è édition du Championnat d’Afrique des nations des juniors masculins. Le coup d’envoi de la compétition a été donné dimanche et le tournoi se poursuivra jusqu’au 18 septembre date de la grande finale. Au total, 6 pays sont en lice pour le titre continental : le Mali, l’Algérie, le Burkina Faso, l’Egypte, le Maroc et la Tunisie. Cette 23è édition du Championnat d’Afrique des nations des juniors masculins se déroulera en poule unique conformément aux textes de la Confédération africaine de handball (CAHB). A l’issue des débats, le pays qui totalisera le plus grand nombre de points sera sacré champion d’Afrique. Quelques rencontres se sont déjà disputées dont le match Mali-Tunisie qui a tourné à l’avantage des Tunisiens larges vainqueurs (49-15, soit à plus de 34 points de différence). A la mi-temps, le score était de 24-07 pour les juniors tunisiens. Les Aiglons devaient effectuer leur deuxième sortie hier à 18h face à l’Egypte, l’un des favoris de cette 23è édition. Dans les autres rencontres de la première journée, le Burkina Fasso et le Maroc se sont neutralisés 30-30 (15-15 à la mi-temps), alors que l’Algérie a chuté devant l’Egypte (28-21, 13-13 à la mi-temps). S. S. KAMISSOKO LA PROGRAMME Aujourd’hui au Palais des sports 14h : Maroc-Tunisie 16h : Burkina Faso-Egypte 18h : Mali-Algérie