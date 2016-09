Handball, championnat d’Afrique des cadets : LES AIGLONNETS DEJA OUT

La cérémonie d’ouverture de la 12è édition du championnat d’Afrique des nations de handball s’est déroulée vendredi au Palais des sports d’Hamdallaye ACI. L’événement était présidé par le Dr Abdramane Sylla, ministre des Maliens de l’extérieur, représentant le ministre des Sports, en présence de plusieurs personnalités dont le représentant du maire de la commune IV, Issa Sidibé, du président de la Fédération malienne de handball (FMHB), le général Soumana Kouyaté et du représentant du président de la Confédération africaine de handball (CAHB), Dogbo Auguste.

Dans son allocution d’ouverture, le représentant du maire de la commune IV, Issa Sidibé se réjouira du choix porté sur le Mali pour organiser la compétition, avant de souligner l’importance de l’événement pour la jeunesse. «A travers ces deux championnats, les jeunes Africains dans leur diversité auront l’occasion de se rencontrer, d’échanger et de se connaître afin de tisser des relations durables pour l’émergence du handball», dira Issa Sidibé.

Le président de la Fédération malienne de handball, le général Soumana Kouyaté abondera dans le même sens en témoignant sa reconnaissance à la Confédération africaine de handball pour avoir accepté de confier au Mali l’organisation des deux compétitions. «C’est une fierté pour la Fédération malienne de handball et le Mali d’organiser ces deux évènements. Au nom des plus hautes autorités du Mali et du comité exécutif de la fédération, j’adresse mes sincères remerciements et toute ma reconnaissance à la Confédération africaine de handball pour ce choix. Aussi, j’adresse ses remerciements aux autorités maliennes pour leur collaboration et leur disponibilité», complètera le patron du handball malien.

Quant au représentant de la CAHB, Dogbo Auguste, il indiquera que l’organisation de ces deux championnats par le Mali témoigne du soutien de l’instance dirigeante du handball continental à la jeunesse malienne et africaine. «C’est dans le malheur qu’on connaît ses vrais amis. Oui, votre pays ou plutôt notre pays, le Mali est confronté à une situation difficile qui s’explique plus par l’incompréhension, qu’à la méchanceté. Cette situation qui endeuille tout notre continent n’est pas éternelle. Et c’est dans cette période difficile que la jeunesse du handball africain a choisi de se rendre à Bamako pour y vivre pendant 20 jours, pour exprimer sa compassion et son amour à la jeunesse et au peuple malien, c’est la preuve que là où le cœur est les pieds n’hésitent pas à aller», lancera Dogbo Auguste sous les ovations de la salle du Palais des sports.

Pour le ministre des Maliens de l’extérieur, ces championnats d’Afrique sont importants pour la jeunesse africaine à plusieurs égards. «Nous nous réjouissons de la tenue à Bamako de ces deux compétitions pour plusieurs raisons. D’abord, parce que la compétition sera un moment de retrouvailles et d’intégration pour la jeunesse. Ensuite parce qu’elle va permettre à la jeunesse africaine de tisser des liens d’amitié et de fraternité et sensibiliser un grand nombre de pratiquants sur les vertus liées à la pratique du sport en général et celle du handball en particulier». .

Après les discours, place sera faite à la compétition proprement dite avec le match d’ouverture entre le Mali et la Guinée. Pour cette rencontre, les supporters du Palais des sports pensaient que nos cadets allaient offrir sa première victoire au Mali et montrer la voie aux juniors.

Hélas, les Aiglonnets, comme on les appelle, sont passés à côté du sujet face aux Guinéens, larges vainqueurs 39-20. 24h plus tard, la sélection nationale cadette subira une nouvelle défaite cette fois contre l’Algérie (46-16). Du coup, les cadets maliens ont été éliminés et tous les espoirs reposent désormais sur les juniors qui entrent en lice le 11 septembre.

B. THIERO

Les résultats du Mali

Mali-Guinée : 20-39

Algérie-Mali : 46-16

CAN 2017 : LA CÔTE D’IVOIRE DANS LA DOULEUR,

LE CAP VERT DOUCHÉ

Comme pour la précédente édition, c’est dans la douleur que la Côte d’Ivoire a décroché son billet pour la CAN 2017 en partageant les points avec la Sierra Leone (1-1) ce samedi à Bouaké à l’occasion de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la compétition. Malgré une bonne première période, les Eléphants ont baissé de rythme après la pause et ils se sont laissés surprendre par l’égalisation de Kei Kamara de la tête sur coup-franc (1-1, 67e).

Les hommes de Michel Dussuyer étaient pourtant entrés dans le match du bon pied et, dès les premières minutes, Kodjia, faussait compagnie à la défense adverse avant de buter sur le gardien. Il fallait ensuite l’intervention en catastrophe d’un défenseur devant la recrue d’Aston Villa pour l’empêcher de reprendre à bout portant une remise en retrait de Gervinho. C’est sur une géniale inspiration de l’ancien Angevin que tout allait finalement se décanter, lorsque celui-ci effectuait un magnifique retourné acrobatique pour propulser un centre (repoussé) de Kessié au fond des filets (1-0, 37e).

Sauf que le champion d’Afrique s’est ensuite laissé rejoindre après l’heure de jeu, initiant une fin de match stressante pour les Ivoiriens puisque si ce nul suffisait pour les qualifier, une défaite aurait en revanche scellé leur sort… N’Guessan aurait pu mettre un terme au suspense mais sa frappe puissante heurtait le poteau ! Une action qui a failli donner bien des regrets aux locaux car, de l’autre côté du terrain, à la dernière minute (90e+5), il fallait un double sauvetage de Gbohouo sur sa ligne, secondé par un défenseur, pour empêcher les visiteurs d’éliminer la Selefanto ! Ce sont donc les Leone Stars qui restent à quai, tandis que les Pachydermes défendront bien leur titre au Gabon en janvier prochain !

-LE CAP-VERT DECHANTE-Bien placé pour se qualifier parmi les deux meilleurs deuxièmes, le Cap Vert a déchanté en s’inclinant (0-1) à domicile face à la Libye à l’occasion de la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2017, samedi. Le Cap Vert sort par la petite porte.

Après avoir participé à la suite aux deux premières CAN de leur histoire, les Requins Bleus ne seront pas du rendez-vous au Gabon en 2017. Alors qu’une victoire leur aurait permis de briguer une des deux places de meilleurs deuxièmes, les insulaires ont tout gâché en s’inclinant face à la Libye (0-1) samedi à Praia à l’occasion de la 6e journée des éliminatoires. Loin de mettre les Chevaliers de la Méditerranée, déjà éliminés, sous pression, le Cap Vert a même concédé l’essentiel des occasions, en particulier après la pause, finissant par plier dans les derniers instants. De près, Fouad al-Triki ouvrait le score (89e) au terme d’une fin de match totalement folle marquée, entre autres, par l’invasion du terrain par un…chien, puis par l’expulsion d’un joueur chez les visiteurs durant l’interminable temps additionnel.

Mais pas de quoi sauver les Requins Bleus. Avec 9 points au compteur, ils sont sûrs de terminer derrière notamment le 2e du groupe C (Bénin 11 points ou Mali 13 points) et derrière l’Ethiopie (11 points). L’aventure s’arrête donc ici.