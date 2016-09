Handball, championnat d’Afrique des cadets : L’EGYPTE REJOINT LA TUNISIE EN FINALE

CLa finale opposera donc l’Egypte à la Tunisie aujourd’hui au Palais des Sports à l’ACI 2000. Les deux équipes finalistes étaient logées dans la même poule B. Dans leur match de poule, l’Egypte s’était imposée devant la Tunisie 16-15, score à la pause et 34-27, score final. Ainsi, après les phases de poule, l’Egypte s’est classée première, devant la Tunisie (deuxième), la RD Congo (troisième) et le Rwanda a été quatrième. Tandis que, dans la poule A, l’équipe algérienne s’est classée première, devant la Guinée (deuxième), le Maroc (troisième) et le Mali (quatrième). Tous les 8 pays participants se sont d’office qualifiés pour les quarts de finales. Les matches de classement se sont disputés mercredi dernier au Palais des sports.

S. S. KAMISSOKO

LE PROGRAMME

Aujourd’hui au Palais des Sports

Match de classement

14h : Algérie-RD Congo

Finale

16h : Tunisie-Egypte

LES Résultats

Algérie–Tunisie : 23-27

RD Congo–Egypte : 15-35

Rwanda–Maroc : 21-29

Guinée–Mali : 45-20