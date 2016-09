Handball, championnat d’Afrique des cadets : la Tunisie SUR LA PLUS HAUTE MARCHE DU PODIUM

Les cadets tunisiens ont remporté la compétition en dominant l’Egypte 26-25, vendredi au Palais des sports de l’ACI 2000. La troisième place est revenue à l’Algérie qui s’est imposée 22-15 devant la RD Congo dans la petite finale. Les trois pays représenteront l’Afrique au prochain Mondial prévu en 2017 en Géorgie

Les rideaux sont tombés vendredi sur la 12è édition du Championnat d’Afrique des cadets de handball avec le sacre de la Tunisie devant l’Egypte (26-25). La finale s’est déroulée au Palais des sports à ACI 2000, en présence du ministre des Sports, Housseïni Amion Guindo, du président de la Fédération malienne de handball (FMHB), le général Soumana Kouyaté, du représentant du président de la Confédération africaine de handball (CAHB), Dogbo Auguste et du président de la Zone II, Seydou Diouf. Cette 12è édition de la grande fête du handball des jeunes a réuni 8 pays : le Mali, l’Egypte, le Rwanda, le Maroc, la Tunisie, la RD Congo, la Guinée et l’Algérie. Hôte du tournoi, le Mali a été éliminé dès le premier tour après avoir subi deux défaites de rang face, respectivement à la Guinée et à l’Algérie. Pour revenir à la finale entre la Tunisie et l’Egypte, il faut dire que le choc a tenu toutes ses promesses. Le suspense a été total et les deux protagonistes ont fait vibrer le public du Palais des sports par leur belle prestation. Dès le coup d’envoi de la partie par les arbitres béninois, Alade Jonas et Datondji Arsene, Tunisiens et Egyptiens se sont lancés dans la bataille à corps perdu. Les deux premiers points de la rencontre seront à l’actif des Egyptiens qui porteront le score à 3-1 après cinq minutes de confrontation. Mais très vite, la Tunisie fera la jonction au tableau d’affichage (3-3). Le public du Palais des sports assiste alors à un long mano à mano entre les deux sélections qui va durer une vingtaine de minutes : (8è min, 4-4), (9è min, 5-5), (13è min, 6-6), (15è min, 7-7), (18è min, 8-8), 20è min, 9-9). Il faudra attendre la 22è minute de jeu pour voir les cadets tunisiens passer devant avec deux points d’écart (11-9). Bien emmenés par le jeune avant-centre, Bannour Ahmed, les Tunisiens iront à la pause avec 4 points d’avance sur leurs adversaires (18-14). Au retour des vestiaires, les Egyptiens tentent de réagir, mais butent sur le portier tunisien, Ben Tekaya Fradj intraitable dans sa cage. Mais à force d’insister, les cadets égyptiens parviennent à réduire l’écart à 3 points après 10 minutes de jeu (22-19). A 3 minutes de la fin de la rencontre, l’Egypte revient à seulement un point de la Tunisie (26-25). Le public du Palais des sports pensait alors aux prolongations pour départager les deux finalistes, mais malgré les occasions franches obtenues par la sélection égyptienne, le score ne bougera plus au tableau d’affichage. Score final : 26-25 par la sélection tunisienne qui remporte ainsi le trophée de la 12è édition du Championnat d’Afrique des cadets. Auparavant, l’Algérie s’était adjugée la médaille de bronze en dominant la RD Congo dans la petite finale (22-15). Dans son discours de clôture, le ministre des Sports, Housseïni Amion Guindo a salué le bon déroulement de la compétition et adressé ses remerciements à la Confédération africaine de handball pour le choix porté sur notre pays pour abriter cette 12è édition du Championnat d’Afrique des cadets. «Pendant une semaine, les cadets africains se sont donnés rendez-vous ici à Bamako. La fête a été belle et c’est toute la jeunesse africaine qui sort vainqueur de cette compétition», dira le ministre des Sports. «Les cadets maliens n’ont pas obtenu de place honorifique, mais l’honneur qui a été fait au Mali pour l’organisation de ce tournoi est très important. Cette compétition permet de promouvoir et développer le handball dans notre pays. Chapeau à la commission d’organisation, à la Fédération malienne de handball et à la Confédération africaine de handball pour la bonne tenue de l’événement», ajoutera le ministre Guindo. Pour le président de la zone II, Seydou Diouf, le niveau de cette 12è édition du Championnat d’Afrique des cadets était relevé et le public a assisté à de belles confrontations. «Le niveau des athlètes est en train de progresser, la finale l’a prouvé, mais il y a aussi les matches qui ont précédé la finale», soulignera-t-il. «C’est vrai que les pays du Maghreb cont nuent à dominer le handball continental, mais dans l’ensemble ce tournoi a prouvé que les pays au Sud du Sahara ont beaucoup progressé», ajoutera le premier responsable du handball de la Zone II. Pour les récompenses individuelles, l’Algérien, Rahmani Youcef a été désigné meilleur butteur du tournoi avec 38 réalisations, tandis que l’Egyptien Taha Abdelrhman a remporté le trophée de meilleur gardien de but. Quant aux trophées fair-play et d’encouragement, ils sont revenus, respectivement à l’Egypte et au Rwanda. Les trois premiers du classement, à savoir, la Tunisie, l’Egypte et l’Algérie représenteront l’Afrique au prochain Championnat du monde prévu en 2017 en Géorgie.

S. S. KAMISSOKO