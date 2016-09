Gouvernance des TIC : L’AFRIQUE PRÉPARE UNE SYNERGIE D’ACTIONS

La première session extraordinaire du Comité technique spécialisé de l’Union africaine sur la communication et les TIC s’est ouverte vendredi matin à l’hôtel Radisson Blu de Bamako. Les travaux ont été présidés par le ministre de l’Economie numérique et de la Communication, Mountaga Tall, en présence de la commissaire chargée des infrastructures et de l’énergie de l’UA, Mme Ilham Ibrahim.

Au cours de la rencontre, les ministres de l’UA en charge des télécommunications et des TIC vont adopter le projet de Déclaration de leur organisation sur la gouvernance de l’Internet. Ils vont également échanger sur les voies et moyens de créer une synergie afin de prévenir et de combattre la cybercriminalité sur le continent. Les ministres vont également adopter les recommandations qui leur sont soumis par les experts à l’issue de la réunion préparatoire du 14 au 15 septembre.

Mme Ilham Ibrahim a félicité notre pays pour la bonne organisation de cette rencontre qui permettra à l’Afrique de jouer son rôle dans le cadre de la promotion de l’Internet et de la sécurisation des données à caractère personnel. Tout en rappelant les avantages des TIC pour le continent, elle a exhorté les Etats à ratifier la convention de l’UA sur la cybersécurité et la protection des données personnelles.

Le ministre Mountaga Tall s’est félicité du niveau de développement des TIC dans au Mali. Le secteur a permis de porter le taux de croissance du PIB à 6%. Pour lui, l’enjeu pour le Mali est de pérenniser les avancées réalisées en amplifiant le numérique dans tous les compartiments de la société.

Les résolutions et recommandations qui sortiront de la présente session extraordinaire seront soumises au prochain sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine prévu en janvier 2017 à Addis Abeba.

B. COULIBALY