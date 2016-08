Ghana : LE GESTE GÉNÉREUX D’ANDRÉ AYEW

Très beau geste d’André Ayew. Alors que le Ghana est déjà qualifié pour la CAN 2017 et reçoit le Rwanda samedi à l’occasion de la dernière journée des éliminatoires, le ministère de la Jeunesse et des Sports a décidé de réaliser des économies en annonçant à la fédération qu’il ne paierait pas les billets d’avion des joueurs expatriés pour ce match sans enjeu, incitant l’instance à faire appel uniquement à des locaux. Mais le sélectionneur Avram Grant a maintenu sa liste, souhaitant préparer au mieux les prochaines échéances, notamment les éliminatoires du Mondial 2018 dont la phase de groupes débute en octobre. Problème : certains expatriés n’ont pas les moyens de payer le voyage.

Du coup, c’est le vice-capitaine André Ayew, forfait pour cette rencontre, qui a décidé de mettre la main à la poche en leur achetant leur billet. « Les joueurs ont eux-mêmes décidé de payer leur billet pour Accra. Malheureusement, quelques-uns n’ont pas les moyens, c’est pourquoi André Ayew a décidé de payer pour eux », a révélé le responsable de la communication de la Fédération ghanéenne de football, Ibrahim Sannie, à la BBC. Voilà donc une nouvelle preuve de l’amour que le fils d’Abedi Pelé voue aux Black Stars. D’ailleurs, bien qu’indisponible pour plusieurs mois, la recrue de West Ham fera le déplacement à Accra pour soutenir ses coéquipiers ! Là encore un joli geste alors que d’autres internationaux africains répugnent à répondre à l’appel de la patrie quand bien même ils sont convoqués et parfaitement aptes…