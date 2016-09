Frontière Mali-Guinée : deux maliens tués

Des chausseurs guinéens ont ouvert le feu sur deux maliens non loin de Sananfara, la ville frontalière. Selon des sources locales, les deux hommes tués (Sidiki Sidibé et Chaka Djibo) rentraient d’un site d’orpaillage quand ils se sont retrouvés nez-à-nez avec un groupe de chasseurs guinéens, le 31 août dernier. Informés, les parents des deux hommes ont tenté d’avoir accès aux corps de leurs siens.

Mais il aura fallu 2 jours de tractations pour que ces derniers mettent la main sur les dépouilles. Et ce n’est que le samedi dans la soirée que les corps de nos deux compatriotes ont été enterrés. La situation reste tendue entre les populations des deux côtés de la frontière. Ce sont pourtant des populations qui sont liés par des liens de parenté, de mariage, etc.

Une dizaine de gendarmes est arrivée dans la localité pour essayer de rassurer les populations et calmer les esprits. Depuis quelques temps, les affrontements entre Maliens et Guinéens, dans la zone frontalière, sont récurrents. Les populations s’affrontent pour des problèmes de terres agricoles ou de sites d’orpaillage. D’après nous sources, certains habitants de Sananfara n’arrivent pas à cultiver leurs champs, depuis 2 ans, pour des raisons d’insécurité dans la zone.

A.DIARRA