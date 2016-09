France : Balotelli prêt à quitter Nice ?

Son arrivée dans notre championnat a enflammé la fin du mercato. Pourtant, Mario Balotelli ne compterait pas s’éterniser à Nice, si l’on en croit les propos de son agent, Mino Raiola, au Daily Mail. A l’instar d’Hatem Ben Arfa, l’Italien souhaiterait profiter de son passage sur la Côte d’Azur pour se relancer avant de repartir en Angleterre. « L’Italie est devenue invivable pour lui à cause de l’attention que lui portent les médias, a confié Mino Raiola. S’il arrive à se stabiliser à Nice et qu’il marque des buts, il deviendra attractif pour un entraîneur de Premier League l’été prochain quand il sera libre de tout contrat. »Pour l’agent néerlandais, « la France a besoin de lui, comme elle a eu besoin de Zlatan ». « Il est bon pour ce championnat, mais il retournera en Premier League, a-t-il affirmé. Que pensez-vous qu’un entraîneur devrait faire ? Miser 100 millions de livres sur un buteur ou prendre Balotelli ? Personne ne peut dire qu’il n’est pas un attaquant de classe mondiale. »Son arrivée dans notre championnat a enflammé la fin du mercato. Pourtant, Mario Balotelli ne compterait pas s’éterniser à Nice, si l’on en croit les propos de son agent, Mino Raiola, au Daily Mail. A l’instar d’Hatem Ben Arfa, l’Italien souhaiterait profiter de son passage sur la Côte d’Azur pour se relancer avant de repartir en Angleterre. « L’Italie est devenue invivable pour lui à cause de l’attention que lui portent les médias, a confié Mino Raiola. S’il arrive à se stabiliser à Nice et qu’il marque des buts, il deviendra attractif pour un entraîneur de Premier League l’été prochain quand il sera libre de tout contrat. »