Formation des docteurs et doctorants : LES FICELLES DE L’ECRITURE SCIENTIFIQUE

La Faculté des lettres, des langues et de la science du langage (FLSL) de l’Université des lettres et des sciences humaines de Bamako (ULSHB) accueille depuis hier un atelier de formation sur l’écriture scientifique au bénéfice des docteurs et doctorants de l’ULSHB. Organisée par les Universités des lettres et des sciences humaines de Bamako, « Gaston Berger » du Sénégal, Paris-Dauphine de Paris, les Ecoles doctorales en sciences sociales d’Afrique de l’Ouest-Maghreb, l’Institut de recherches sur le Maghreb contemporain (IRMC) de Tunis, l’Association des jeunes docteurs et doctorants du Mali, cette session de formation qui prend fin vendredi, regroupe les docteurs et doctorants venus d’Algérie, de France, de Guinée Conakry, du Mali, du Maroc, du Sénégal et de Tunisie.

Concevoir, construire et écrire une thèse. Comment rédiger un projet de thèse, un doctorat ou un article académique ? Comment rédiger son projet de thèse et le rendre attractif ? Comment organiser la rédaction de son doctorat ? Comment réussir son article scientifique ? L’écriture en sciences sociales : enjeux et difficultés, l’entretien en sciences sociales (comment le conduire, l’exploiter et le restituer dans le récit?). Tels sont des questionnements au centre des exposés des formateurs qui partageront leurs connaissances avec les participants repartis en 4 groupes. La formation portera aussi sur les archives, les usages et les pratiques des sources documentaires, l’usage des technologies pour la rédaction d’une thèse, l’écriture en sciences sociales et crises politiques : regards croisés Europe, Afrique du Nord, Afrique sub-saharienne, la pratique des sciences sociales en contexte de crise, l’appel du politique et l’engagement des chercheurs.

Se réjouissant d’accueillir cette session de formation, le recteur de l’ULSHB, Pr Macki Samaké a soutenu que l’Ecole doctorale itinéraire d’Afrique de l’Ouest-Maghreb répond à un réel besoin de renforcement de capacités de recherche et de rédaction des jeunes chercheurs. A l’ère de la mondialisation, ce genre d’initiative favorise le partenariat Sud-Sud et Sud-Nord entre les Universités, a souligné le recteur Samaké qui précisera ensuite que les participants vont croiser leurs regards sur différentes thématiques telles que le foncier, les migrations, la santé, les relations internationales, les politiques publiques et l’environnement. « La compréhension de ces thèmes majeurs nécessite un regard multidisciplinaire. La diversité de vos profils de formation est une belle opportunité d’enrichir ce rendez-vous du donner et du recevoir », ajoutera-t-il en invitant les participants à suivre les travaux de groupe avec assiduité afin de pouvoir bénéficier au mieux de l’expertise des professeurs et des formateurs sénégalais, français, tunisiens.

Pr Macki Samaké a enfin demandé aux participants de faire parvenir leurs propositions d’articles en vue d’une publication collective dans la revue scientifique de l’Université des lettres et des sciences humaines de Bamako dénomme « Recherches africaines ». Cette revue est reconnue par le Conseil africain et malgache de l’enseignement supérieur (CAMES).

S.Y WAGUE