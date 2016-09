Forces de sécurité antiterroriste : FIN DE STAGE POUR 16 ÉLÉMENTS

Les éléments des Forces antiterroristes (FORSAT) ont reçu un important lot d’équipements lors de la cérémonie marquant la fin d’un stage, vendredi dernier au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. En réceptionnant le lot d’équipements, le ministre, le général Salif Traoré a souligné que la lutte contre le terrorisme, requiert une vision globale car les modes d’action des groupes terroristes se diversifient de jour en jour. En réponse à ces nouvelles menaces, l’opérationnalisation de cette force permettra une plus grande souplesse dans le déploiement en cas d’alerte ou d’attaque. Le ministre Traoré a exhorté les éléments bénéficiaires de cette formation à garder, tout frais, ce qu’on leur a appris.

Le département en charge de la sécurité a sollicité l’unité de lutte anti-mine de l’ONU (UNMAS) afin de former une composante « Reconnaissance, neutralisation, destruction des explosifs (Nedex) » au sein de la FORSAT. Cette composante permettra à l’unité antiterroriste de disposer d’équipes spécialisées possédant la capacité de réaliser des opérations dans un milieu ou une menace liée à la présence d’engin explosif improvisé (EEI) ou de munitions peuvent présenter un danger important risquant de compromettre la mission.

Les bénéficiaires sont au nombre de 16 éléments issus de la Police et de la Garde nationale. Ils avaient tous été formés par l’UNMAS lors d’un stage précédent. D’une durée de 4 semaines, la présente formation était articulée autour de 3 modules distincts : les connaissances générales des munitions, la menace terroriste et les connaissances sur les engins explosifs improvisés ; et la mise en pratique des techniques de fouille et de recherche (préventive et sur alerte à la bombe).

L’objectif de la formation, selon le porte-parole de l’UNMAS, est de donner les capacités, de préparer et d’appuyer l’action des équipes d’intervention de la FORSAT en recherchant, détectant, localisant, balisant et identifiant, puis en rendant compte en cas de présence soupçonnée d’engins explosifs. Il s’agissait également pour les bénéficiaires de ce stage de mettre en place des mesures préventives et de protection pour minimiser les effets d’une éventuelle détonation non contrôlée. Ainsi que des reconnaissances d’itinéraires en zone d’insécurité.

Prochainement, le ministère en charge de la sécurité entend former et équiper des éléments de la Direction générale de la Police nationale en neutralisation et destruction des explosifs (NEDEX).

A. DIARRA