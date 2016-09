Football de catégorie d’âge : LE CENTRE KADI STAR SOUFFLE SA 8è BOUGIE

Le Centre Kadi star fête cette année son 8è anniversaire. Pour marquer l’évènement le centre a décidé d’organiser un tournoi populaire baptisé Tournoi top-foot académie (TOTOFA). La cérémonie de lancement de la compétition s’est déroulée samedi sur le terrain Cosmos de Banankabougou en présence du promoteur du centre Dramane Traoré “Faras”, des deux parrains de cette première édition, Sékou Tamboura (journal L’Aube) et Boukary Daou (journal Le Républicain) et d’une foule nombreuse composée de parents des pensionnaires du centre et de responsables sportifs du District de Bamako.

Réservée aux pupilles et aux poussins, cette première édition du TOTOFA met aux prises 22 équipes issues des centres de Bamako et Kati. Le tournoi a pour thème : sport et étude, un tremplin pour les jeunes sportifs. “Le choix de ce thème n’est pas fortuit, expliquera le promoteur du centre; Dramane Traoré. Pour moi le football de catégorie d’âge et les études sont inséparables. Tous les pensionnaires de Kadi star sont des scolaires, pour prétendre à notre centre il faut obligatoirement présenter un certificat de fréquentation scolaire”, ajoutera l’ancien international qui a joué au Stade malien de Sikasso, au Stade malien de Bamako et au Stade d’Abidjan où il a été co-équipier de feu Stephen Keshi.

Selon un parent d’élève présent samedi sur le terrain Cosmos de Banankabougou, Kadi star ne se contente pas seulement du certificat de fréquentation scolaire des pensionnaires du centre, il s’intéresse également aux notes des enfants, dispose d’une fiche individuelle pour chaque enfant et entretient de bonnes relations avec les autorités scolaires. Pour revenir à cette première édition du TOTOFA, les 22 équipes en lice ont été reparties en 2 poules de 11 formations qui s’affronteront en éliminatoires directes jusqu’au 22 septembre, date de la grande finale.

Ainsi, pour prétendre à la finale, il faut obligatoirement terminer premier de la poule. Pendant trois semaines donc, le terrain Cosmos de Banankabougou vibrera au rythme des confrontations qui opposeront les poussins (8-10 ans) et les pupilles (11-12 ans). Ces deux catégories sont communément appelées “escalier FIFA”.

“Je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, soutiennent le centre Kadi star, notamment les deux parrains de cette première édition du TOTOFA, Sékou Tamboura et Boukary Daou qui nous accompagnent depuis plusieurs années. Aussi, j’adresse, mes sincères remerciements au Directeur technique national (DTN), Mohamed Magassouba, aux anciens internationaux du Mali, à l’Association des entraîneurs du Mali et à PMU-Mali pour leur soutien”, témoignera Faras qui dispose d’un petit bureau situé en face du terrain Cosmos.

Quand il n’est pas sur le terrain avec les enfants, c’est là que l’ancien international se réfugie pour travailler entre des ballons stockés par là, des plots et des filets éparpillés par ci et des photos suspendues sur le mur. “Feu Stephen Keshi nous a rendu visite une fois pendant son séjour au Mali. Quand il a vu notre photo avec le Stade d’Abidjan, il était très ému. Il m’a supplié de lui donner la photo et il est parti avec”, a confié Faras dont le centre compte aujourd’hui 280 pensionnaires, toutes categories confondues.

