Foot féminin : LES SUPER LIONNES TIENNENT LE CHOC AVEC L’AS MANDE

La phase retour du championnat national a démarré jeudi. Pour cette première journée de la phase retour, tous les regards étaient braqués vers le choc entre le leader invaincu du classement, l’AS Mandé et les Super Lionnes. Au match aller, les deux formations s’étaient neutralisées 1-1 et tout le monde attendait cette manche retour pour savoir laquelle des deux équipes allait sortir vainqueur de ce duel de suprématie. Mais une fois encore, il n y a pas eu de vainqueur entre Mandékas et Lionnes et contrairement à l’aller, les spectateurs n’ont même pas eu de but à se mettre sous la dent. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé que les deux équipes ont échoué à faire trembler les filets. Au contraire, le leader du championnat et son grand rival ont donné tout ce qu’elles avaient dans les tripes, mais il était écrit quelque part qu’il n’y aura pas de but dans cette confrontation.

Dès le coup d’envoi de la rencontre, les deux équipes ont affiché leurs ambitions et les Mandékas ne tardent pas à allumer la première mèche. L’internationale guinéenne Hawa Nènè Konté obtient la balle de l’ouverture du score mais ne parvient pas à cadrer (5è min). Dans la foulée, sa compère de la ligne d’attaque Fatoumata Diarra « Fatim » se met à son tour en exergue (9è min, tir au dessus de la transversale). La canonnière, Bassira Touré (32 buts en championnat) n’aura pas plus de réussite devant la gardienne Adoudou Konaté (17è min). Il faudra attendre les dernières minutes de la première période pour voir les Lionnes répliquer par Oumou Koné dont le tir sera repoussé par la barre transversale (43è min).

A la reprise, les joueuses d’Hamdallaye reviennent avec un nouveau visage. Elles prennent le jeu à leur compte et tour à tour Oumou Touré (69è min), Aguissa Diarra (72è min) et Sirantou Traoré (75è min) s’ouvrent les chemins des buts, mais ne concrétisent pas. Dans le dernier quart temps, l’AS Mandé reprend les choses en main. L’internationale Bassira Touré et ses coéquipières multiplient les incursions dans le camp adverse mais butent invariablement sur la gardienne Adoudou Konaté intraitable dans sa cage. A trois reprises. (78è, 80è et 83è min), l’attaque de l’AS Mandé sera stoppée par le dernier rempart des Lionnes qui a été sans conteste la joueuse la plus en vue de la rencontre.

La dernière occasion sera à l’actif des Super Lionnes : un coup franc de l’attaquante Oumou Koné qui obligera la gardienne des Mandékas à se détendre pour claquer la balle en corner (90è min). Malgré ce match nul, les Mandékas gardent leur fauteuil de leader avec 32 points (+80) alors que les Super lionnes pointent au cinquième rang avec 28 points (+50).

En deuxième heure, les Amazones de la commune V se sont promenées 4-0 devant Super club, alors que l’USFAS a dominé 2-0 Santoro UFC. En déplacement à San, le Réal a été sans pitié avec Tériya FC surclassé 13-1.

Les Réalistes occupent la deuxième place du classement avec 30 points (+69) devant l’USFAS (30 points également, +59), alors que les Amazones sont quatrièmes. A Bougouni, Saramaya de Kati a accroché les Tigresses (1-1)-Quant à la rencontre entre les Tigresses de Kayes et Badenya de Mopti, elle était prévue hier au stade Abdoulaye Macoro Sissoko.

D. BAGAYOKO

Vendredi 2 septembre au stade Mamadou Konaté

Super Lionnes-AS Mandé : 0-0

Arbitrage d’Abdoulaye Coulibaly assisté de Djènèba Dembélé et d’Abdoulaye Guindo

Super Lionnes : Adoudou Konaté, Aminata Sacko (cap), Djouma Kamaté, Aïssata Sidibé, Maïmouna Togola, Kadidia Koné (Fatoumata Samaké), Malado Maïga, Aïssata Traoré, Oumou Koné, Aguissa Diarra (Coumba Ouattara), Sarantou Traoré. Entraîneur : Darryl Kouoh.

AS Mandé : Aïssatou Diallo, Salimata Koné (cap), Oumou Traoré, Aïcha Samaké, Oumou Coulibaly, Salimata Diarra, Bintou Koïté, Fatoumata Diarra, Djènèba Kansaye (Ivonne Mara) , Bassira Touré, Hawa Nènè Konté. Entraîneur : Karim Coulibaly.

Super club : Fatoumata Diané, Assitan Diarra, Dado Sangaré, Awa Tréla, Mariétou Traoré, Rabiatou Sagna, Fatoumata Diallo, Adja Touré, Fatoumata Dagnon, Fatoumata Coulibaly, Tiédjougou Mariam Diané (Assétou Doumbia). Entraîneur : Issa Camara.

Amazones CV : Fatoumata Coulibaly, Ramata Fomba, Salimata Doumbia, Djènèba Coulibaly, Fatoumata Dembélé, Fatoumata Coulibaly, Aïssata Tapipy, Fatoumata Bah, Adama Bagayoko, Aïssata Sangaré (Fanta Konaté), Kadiatou Coulibaly. Entraîneur : Abdoulaye Boré.

—

Manchester City : YAYA TOURE PRIVE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

Yaya Touré ne participera pas à la Ligue des champions cette année. Et pour cause, le nouvel entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola a clairement fait savoir qu’il ne comptait pas sur le milieu de terrain ivoirien. C’est dire que la saison ne s’annonce guère réjouissante pour le capitaine des Éléphants. La décision du technicien espagnol a fait couler beaucoup d’encre en Angleterre. L’agent du joueur, Dimitri Seluk, attend en tout cas Pep Guardiola en cas d’échec de Manchester City dans la prestigieuse compétition cette saison comme il l’a confié au au Mirror.

« Si Pep Guardiola gagne la Ligue des Champions, alors j’irai jusqu’en Angleterre et je dirai à la télévision que Pep Guardiola est le meilleur entraîneur du monde. Mais, si City, ne gagne pas la C1, alors j’espère que Pep aura les couilles de dire qu’il avait eu tort d’humilier un aussi grand joueur que Yaya. Mais c’est la décision de Pep et nous devons la respecter », a commenté le représentant de Touré, certain que son joueur terminera la saison chez les Citizens : « Mais ce que je peux vous dire c’est que Yaya va passer la saison à City. Il ne va pas partir en Janvier. Il espère qu’il aura la chance de prouver (sa valeur) », a conclu Seluk. En conférence de presse, Guardiola avait assuré que Yaya Touré aurait une chance de jouer s’il augmentait son intensité dans le jeu sans ballon, ce qui semble ne pas avoir été le cas vu la décision du technicien. Cette décision de Pep Guardiola qui risque de susciter une véritable incompréhension chez les fans ivoiriens. Les relations entre les deux hommes s’étaient déjà dégradées au FC Barcelone, où Yaya Touré avait été mis sur la touche après de bons et loyaux services au sein du club catalan. Il avait dû relancer sa carrière à Manchester City, devenant un élément quasi-indispensable dans le dispositif de Manuel Pellegrini, l’ex-entraîneur du club. Du côté de l’entraîneur catalan, ce n’est pas une première. Il avait déjà frappé fort dès sa première saison au FC Barcelone en annonçant publiquement ne plus compter sur des stars comme Ronaldinho, Deco et Eto’o. Finalement, sur intervention de certains cadres du club comme Xavi et Puyol, le double vainqueur de la ligue des champions (2009 et 2011) avait conservé le Lion indomptable avant de le céder la saison suivante à l’Inter de Mourinho. En Bavière, l’Espagnol avait clairement écarté des joueurs comme Mario Götze, espoir du football allemand et champion du monde avec la Mannschaft.