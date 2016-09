Exploitations minières : FALEA TIRE LA SONNETTE D’ALARME

Le président de l’Association d’appui au développement local durable de la commune rurale de Faléa (ASFA) 21, Nouhoum Keita, a animé une conférence de presse, hier, au siège de l’association, pour faire la synthèse des rencontres sur le diagnostic territorial participatif dans la commune de Faléa (Cercle de Kéniéba).

ASFA 21 a salué l’approche participative qui a été fortement privilégiée au cours de la rencontre. « Nous sommes convaincus qu’en réalisant de nombreuses autres initiatives, dans la même optique et selon une conduite similaire ou convergente, elles aideront l’ensemble des acteurs mobilisés pour le développement local à résoudre, dans un avenir proche et de façon définitive, plusieurs problématiques majeures du développement communautaire parmi lesquelles le pilotage politique et technique de la contribution de l’industrie minière, la répartition rationnelle et équitable de l’espace, la mobilisation, les réparations et compensations », a expliqué M. Kéita.

La commune de Faléa est agricole. Malheureusement, 85% des terres cultivables y sont occupées par les compagnies minières. ASFA 21 est née en réaction à cet état fait. Depuis sa création, l’association s’investit, sans relâche, en collaboration avec l’administration et les services techniques de l’Etat, pour renforcer les capacités des acteurs (conseil communal, autorités coutumières et autres acteurs institutionnels et associatifs, organisations professionnelles, groupes culturels) afin de faciliter la mise en valeur des immenses potentialités économiques et richesses humaines de la commune, à travers une exploitation rationnelle, viable et une gouvernance démocratique qui assurent un développement cohérent, équitable, respectueux de l’environnement et de la biodiversité.

C’est ainsi qu’en septembre 2015, dans le cadre de la mise en oeuvre de son Projet d’appui pour le développement de la commune rurale de Faléa par une gestion transparente et consensuelle de ses ressources naturelles, agro-pastorales et minières (PAGREM) financé par le Projet d’appui à la gouvernance des industries extractives au Mali (PAGIE-GIZ) de la coopération allemande au Mali, ASFA 21 a réalisé un diagnostic territorial participatif du territoire communal.

Ce diagnostic a été réalisé pour combler le manque de données précises. Le rapport final de cette étude a été validé à Kéniéba et Faléa, pendant la première phase, lors de deux ateliers de restitution.

L’initiative et la démarche de l’association s’inscrivent en soutien à la vision et à la stratégie adoptées par le département des Mines. Le ministère a opté pour la consolidation des acquis de l’atelier de Kéniéba organisé sur le thème du renforcement du dialogue entre les communautés riveraines et les entreprises minières, en matière de développement communautaire.

Le conseil de Cercle de Kéniéba a même élaboré le schéma d’aménagement du territoire local et mis en place son projet d’appui au développement par les richesses minières et agricoles (PADRIMA) dans le cadre de la coopération décentralisée avec le Conseil général du Pas-de-Calais (France).

La bonne gouvernance du développement local implique la participation inclusive des populations locales à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi-élaboration du budget communal via la mise en place et l’animation des espaces de rédevabilité. Pour favoriser le dialogue entre les différentes communes, la mutualisation de leurs moyens et le développement de l’intercommunalité, il faut impliquer dans ce genre de rencontres les communes frontalières.

S. DOUMBIA