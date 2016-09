Espace culturel Maya/Hôtel : NUIT DE LA PAIX ET DE LA RECONCILIATION NATIONALE

Dans la perspective de la relance des activités artistiques et culturelles qui avaient connu un ralentissement lors de la crise politico sécuritaire que notre pays a connue en 2012, l’artiste musicien Habib Koïté organise une soirée de Gala ce mercredi 21 septembre à l’espace culturel Maya de Sébenikoro, situé en commune IV du District de Bamako.

Dénommée « Diner gala de l’indépendance sur la paix et la réconciliation nationale », cette manifestation est une soirée de retrouvailles, de cohésion et de réconciliation autour de la musique malienne. L’information a été donnée par l’artiste lui-même lors d’un point de presse qu’il a animé hier à l’Hôtel Maya en présence de plusieurs jeunes artistes musiciens. La soirée sera animée par Habib Koïté avec le groupe Bamada et un groupe de Kidal. « C’est à travers la musique que nous allons montrer notre engagement pour la restauration d’une paix définitive au Mali », a-t-il expliqué.

Le centre culturel maya est un espace qui offre au public des spectacles tous les weekends. Il dispose d’une discothèque, d’un espace de rafraichissement et d’une piste de danse. « J’ai crée cet espace pour permettre aux jeunes artistes et débutants de montrer leur savoir-faire », a dit le promoteur Habib Koïté

A.SOW