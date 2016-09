Eliminatoires du Mondial 2018 : L’ESPAGNE S’AMUSE

8-0 ! L’Espagne a humilié le modeste Liechtenstein pour lancer idéalement sa campagne de qualification pour le Mondial-2018 sous les ordres de son nouveau sélectionneur, au moment où l’Italie, réduite à dix, réussissait malgré tout à s’imposer 3-1 en Israël. La soirée a aussi été marquée par la grande première réussie du Kosovo, qui pour son premier match officiel, a obtenu un très bon nul en Finlande (1-1), et par la large victoire du pays de Galles qui, après sa demi-finale historique à l’Euro, a déroulé face à la Moldavie (4-0) avec un doublé de Gareth Bale.

L’Espagne, dirigée désormais par Julen Lopetegui avait quant à elle raté son Euro et avait à coeur de vite tourner la page. Bien sûr en face il n’y avait que la 182e nation mondiale, le Liechtenstein, mais la Roja a offert un festival à son public de Leon. Diego Costa (10e, 66e), qui n’avait pas été retenu à l’Euro, y est allé de son doublé, tout comme Alvaro Morata qui l’a imité en deux minutes (82e, 83e). De quoi faire le plein de confiance à un mois du choc de ce groupe G face à l’Italie. Les Italiens eux avaient réussi leur Euro (un quart de finale perdu au tirs au but contre l’Allemagne), mais ils ont été un peu plus à la peine en Israël, après une défaite dure à avaler à la maison face à la France (3-1 en amical).

Idéalement lancée par les buts de Pelle (15e) et Candreva (32e), l’équipe entraînée par Giampiero Ventura, le successeur du charismatique Antonio Conte parti à Chelsea, a été bousculée avant la pause avec un superbe ballon piqué de Ben Haim (35e) pour revenir au score. La Nazionale a même tremblé après l’exclusion du grognard de la défense, Giorgio Chiellini, à la 55e minute, mais a su faire le break sur un but opportuniste d’Immobile (84e). Toujours dans ce groupe G, la rencontre entre l’Albanie et la Macédoine a été interrompue à la 79e minute à cause des intempéries sur le score de 1-1. Dans le groupe D, le pays de Galles est en tête grâce à son large succès contre la Moldavie (4-0), suivi par l’Autriche qui s’est imposée en Géorgie 2-1. La Serbie et l’Irlande n’ont pas réussi à se départager (2-2). Le groupe I a été celui des matchs nuls 1-1. Avec pour le plus marquant, la grande première du Kosovo dans un match de qualification à une Coupe du monde. Qui plus est en arrachant le nul en Finlande. Comme à l’Euro, on attendait beaucoup de la Croatie, mais elle a été tenue en échec à domicile par la Turquie 1-1. L’Islande, après son parcours héroïque en France, démarre, elle, par un nul encourageant en Ukraine 1-1.

—

PSG : LES ADIEUX DE DAVID LUIZ

Transféré dans l’urgence à Chelsea, dans les dernières heures du mercato, David Luiz a profité de la trêve internationale pour faire un saut au centre d’entraînement Ooredoo où il a pu dire au revoir à ses anciens coéquipiers. Une vidéo sur le site du PSG montre les dernières accolades chaleureuses entre le défenseur brésilien et Hatem Ben Arfa, Thiago Silva, Kevin Trapp et Serge Aurier.

En plus de cette démonstration d’amour, l’international auriverde a tenu à s’exprimer sur le site du club de la capitale : « Je tiens à remercier tout le monde à Paris et en France, car j’ai passé deux années formidables ici. J’ai pris beaucoup de plaisir. J’aime ce pays, même si des gens ont essayé de me faire dire du mal de la France et de la Ligue 1… Ce n’est pas vrai ! Je n’ai donné qu’une interview depuis mon départ, lors de ma présentation à Chelsea. De mon arrivée à mon départ de Paris, j’ai toujours essayé de respecter tout le monde. J’ai du respect pour tout le monde au Paris Saint-Germain, à Paris et en France. Je pars avec beaucoup de souvenirs fantastiques. Merci à tous… et profitez de la vie ! »