EDM-SA : DES ACQUIS ET DES PERSPECTIVES ENCOURAGEANTS

Les administrateurs de l’Energie du Mali (EDM-SA) ont analysé et évalué, hier, les acquis et les perspectives du secteur de l’électricité au Mali, à la date du 31 décembre 2015. C’était lors de son conseil financier, dernier conseil d’administration de l’année, tenu à son siège. Les travaux de cette session bilan étaient dirigés par le président du conseil d’administration Ibrahim Bocar Daga.

Ouvrant les travaux, M. Daga a fait l’état des acquis de sa société à partir de la fin décembre 2015. Il a, dans ce cadre, révélé que le contrat de concession d’EDM-SA couvre 98 localités urbaines et périurbaines dont 53 sont électrifiées et alimentées comme suit : « 32 par le réseau interconnecté (possibilité d’alimentation depuis Abidjan ou Dakar), 19 en centres isolés (qui ne sont pas branchés au réseau interconnecté), 2 en moyenne tension (pour l’alimentation des usines) par le réseau de Côte d’Ivoire », s’est-il réjoui.

Le patron de notre société d’énergie a par ailleurs rappelé qu’EDM-SA dispose d’une puissance totale installée de l’ordre de 527 MW, dont 131 MW de quota des centrales de l’OMVS (Manantali et Félou). Selon lui, les 396 MW restants sont propres à la société, dont 327 MW sont sur le réseau interconnecté, et sont repartis entre l’hydraulique (43%) et le thermique (57%). « La société d’énergie compte 400 680 abonnés, 1930 en moyenne tension et le reste en basse tension », a déclaré le président du conseil d’administration d’EDM-SA. Les abonnés, a-t-il énoncé, n’étaient que 88 756 en 2000. Le taux de croissance du nombre d’abonnés est estimé de 10% par an de 2000 à nos jours.

Ces résultats, de l’avis de Ibrahim Bocar Daga, ont été possibles grâce à des réalisations effectuées durant les 5 dernières années. Il s’agit entre autre de la mise en œuvre de 2 centrales thermiques au fuel lourd : SOPAM (56 MW) ; BID (68 MW) ; de l’interconnexion avec la Côte d’Ivoire (potentiellement 70 à 80 MW), mais ne délivrant à ce jour que 30 à 45 MW ; de la centrale hydroélectrique de Félou (60 MW) dans le cadre de l’OMVS ; la réalisation de nouvelles centrales thermiques dans les centres isolés de Gao, de San, de Tombouctou et de Nioro.

L’exécution de ces projets n’a pas permis la réduction de la demande toujours croissante de la clientèle. EDM SA est en train de développer des projets à mettre en œuvre sur la période 2016-2020. Ces projets, espère l’administrateur en chef, permettront d’offrir plus d’énergie et un supplément de puissance, et amélioreront le coût du mix énergétiques. Il a, à titre d’exemple, cité les centrales hydroélectriques de Gouina (dans le cadre de l’OMVS) ; de Kénié (dans le cadre d’un BOT). Selon lui, il est aussi prévu la réhabilitation de Sélingué – Sotuba ; l’extension de la centrale de Sotuba II et des centrales thermiques en BOT Albatros de Kayes. Les centrales solaires photovoltaïques en BOT sont aussi en cours de réalisation à Ségou (30 MWC), Kita 50 MWC, et en projet à Sikasso, Koutiala et Kati. Sont aussi en cours de développement des projets d’interconnexion avec les pays limitrophes : Ghana via Burkina Faso d’une part et Guinée d’autre part.

Abordant les perspectives, Ibrahim Bocar Daga a annoncé qu’EDM-SA projette d’injecter 2 755 milliards de Fcfa sur la période 2015-2035, pour l’opérationnalisation du Plan directeur d’investissement optimal. Des projets à court terme couvrant la période 2016-2020 sont priorisés, tels la poursuite des renforcements de capacités pour faire face aux besoins à venir sur le réseau interconnecté. Ces projets prioritaires sont proposés au financement de la Banque mondiale pour cette phase II du Plan d’appui au secteur de l’énergie (PASE) dont la première phase a été financée par la Banque mondiale. Le coût global de financement de cette seconde phase est estimé 85 milliards de Fcfa.

Le conseil d’administration d’EDM SA compte 9 administrateurs, dont 6 nationaux et 3 désignés par le concessionnaire. Ils sont choisis pour un mandant de trois, avec possibilité de renouvellement. Et, le présent conseil marque la fin de mandat pour certains administrateurs.

C. M. TRAORE