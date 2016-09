Diéma : VASTE CAMPAGNE DE DISTRIBUTION DE MOUSTIQUAIRES IMPREGNEES

La lutte contre le paludisme dans le Cercle de Diéma prend une nouvelle dimension. La semaine dernière, le comité de pilotage des JNV s’est réuni autour des préparatifs de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnées de longue durée (MILD). Cette campagne est prévue du 13 au 17 octobre, dans le district sanitaire de Diéma dans le cadre la prévention et de la lutte contre le paludisme.

Le nombre de moustiquaires imprégnées de longue durée prévu pour le district sanitaire de Diéma est de 137 170. Après l’intervention introductive du préfet de Diéma, Baréma Diallo, qui est le président du comité de pilotage des JNV, le médecin chef du centre de santé de référence, le docteur Moussa Koné et le chef du service local du Développement social et de l’Economie solidaire, Kalifa Diarra, ont expliqué, dans une démarche de complémentarité, les différentes étapes de la campagne dont le budget est estimé à plus de 27 millions de Fcfa. Ce budget prend en compte plusieurs aspects : la formation, la prise en charge financière des directeurs techniques des centres, des superviseurs, des agents chargés du dénombrement, des distributeurs, la diffusion de messages par les radios de proximité, l’acheminement des intrants au niveau des aires de santé.

Au cours de cette réunion, le point d’achoppement des discussions a été le dénombrement des bénéficiaires au niveau des ménages qui selon le préfet doit être faite sans complaisance et dans la plus grande transparence afin que les moustiquaires atteignent directement les vraies cibles. Au total, 464 agents chargés du dénombrement, 192 distributeurs et 161 mobilisateurs de proximité exécuteront les taches qui leur seront conférées sous la conduite de 49 superviseurs.

Le préfet a invité tous les acteurs à une synergie d’actions pour que cette initiative de prévention du paludisme soit un véritable succès dans le Cercle de Diéma.

La campagne de distribution gratuite des MILD a été initiée par le ministère de la Santé en partenariat avec le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) avec le financement l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) dans le cadre du PGIRE 2.

O. BA