Sommet du G20 à Hangzhou : IMPULSER LA CROISSANCE MONDIALE

Le 11è Sommet du G20 s’est ouvert, hier en début d’après-midi, à Hangzhou, capitale de la province chinoise du Zhejiang autour du thème « Vers une économie mondiale, innovante, revigorée, interconnectée et inclusive ».

Pour ce sommet, le président chinois Xi Jinping est, durant deux jours, l’hôte des dirigeants les plus influents de la planète comme le président américain, Barack Obama, le dirigeant russe, Vladimir Poutine, le président français, François Hollande, la Chancelière Allemande, Angela Merkel, le chef de l’Etat turc, Recep Tayyip Erdogan ou, encore, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, pour discuter des difficultés économiques ainsi que des investissements les plus urgents de la planète afin de trouver des solutions visant à promouvoir l’économie mondiale.

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde, le président du Conseil européen, Donald Tusk ainsi que les représentants financiers des Etats membres du Groupe des vingt et ceux des établissements financiers internationaux, prennent, également, part à ce grand rendez-vous annuel qui dresse le bilan de la situation de l’économie mondiale, afin de formuler des pistes de solution pour son développement.

Côté Afrique, le président tchadien, Idris Deby, est invité en sa qualité de président en exercice de l’Union africaine, tandis que le président sénégalais, Macky Sall, représente le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). La présence de ces leaders africains est nécessaire car, pour la réussite totale du sommet, les autorités chinoises et les parties prenantes ont accordé deux points spécifiques sur les 10 à mettre en œuvre. Il s’agit de la formulation de plans d’action pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable et le lancement d’une initiative de coopération pour soutenir l’industrialisation de l’Afrique et des pays les moins développés.

L’agenda 2030 des Nations Unies prend en compte les points et les objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union africaine ainsi que son premier Plan décennal qui vise à promouvoir la production agricole ainsi que la création d’emplois, l’augmentation de la production agricole avec la valorisation des matières premières, l’investissement dans l’industrialisation durable, les infrastructures et l’énergie durable, la science, la technologie, la recherche et l’innovation. Ce document défend aussi l’égalité des sexes, l’autonomisation des jeunes et la fourniture de services de base tels que la santé, la nutrition, l’éducation, le logement, l’eau et l’assainissement.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée dans l’une des majestueuses et scintillantes salles de « Qianjiang Century City » qui affichait le décor des grands jours : tapis rouge, fauteuils présidentiels, places clairement désignées avec une solennité et un rituel protocolaires de rigueur.

Cette ouverture a été retransmise, en direct, sur un écran géant depuis la salle de presse, bien équipée avec des dizaines d’ordinateurs et occupée par des centaines de journalistes, photographes et cameramen venus des quatre coins du monde. Elle a été marquée par une seule intervention, celle du président Xi Jinping.

DéVELOPPEMENT DE LA CROISSANCE MONDIALE. Pour le numéro un chinois, le G20 qui comprend les principales économies mondiales, porte haut le développement de la croissance mondiale et doit évoluer dans le temps. C’est pourquoi, il a fait un « fort plaidoyer » pour les futures orientations du G20 qui doit ouvrir une nouvelle voie et entraîner un nouvel élan de la croissance économique, soutenir l’industrialisation en Afrique, prévenir les inégalités, repousser les frontières des crises financières, susciter une nouvelle révolution industrielle et développer l’économie numérique, tout en améliorant le système financier international. Le groupe des 20, du point de vue du président Xi Jinping, doit engager de véritables actions pour lutter contre la corruption, construire une économie mondiale ouverte et adopter de nouvelles mesures protectionnistes tout en promouvant le développement inclusif à l’horizon 2030. Pour la bonne marche de l’organisation, le leader chinois a dit qu’il est nécessaire de mettre en place un mécanisme pour la gouvernance, à long terme, en vue d’impulser la croissance mondiale et une équipe d’action pour le suivi et la pérennisation des acquis.

« Le G20 doit faire montre de solidarité dans les différents défis qui se présentent à lui. Il faut mettre le cap sur la croissance, porter la croissance, engager l’économie mondiale vers un nouveau voyage dans le vaste océan », a estimé le président Xi pour qui, la croissance est la mission clé du G20.

Il est attendu de ce 11ème sommet, qui s’achève aujourd’hui, la formulation de recommandations prenant en compte les points évoqués par le président Xi Jinping, lors de la cérémonie d’ouverture, ainsi que des actions visant à promouvoir la coopération fiscale internationale, les finances vertes, les fonds climatiques et le financement de la lutte contre le terrorisme.

Nous reviendrons, dans nos prochaines éditions, sur d’autres détails de ce 11ème sommet qui fait de Hangzhou ,deux jours durant, la « capitale de l’économie mondiale » avec trois mots clés: innover, développer et promouvoir.

S. TANGARA

Le groupe doit adopter des recommandations visant à promouvoir la coopération fiscale internationale, les finances vertes, les fonds climatiques et le financement de la lutte contre le terrorisme

