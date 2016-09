Cricket, championnat national : LE RISING SUN INTOUCHABLE ?

Depuis le 27 septembre, les populations de Ségou vibrent au rythme de la 7è édition du championnat national de cricket. C’est la deuxième fois que la capitale des Balanzans abrite la compétition après celle de 2009.

Au total, six équipes sont en lice cette année pour le titre suprême : l’hôte du championnat, Ségou, le détenteur du trophée, le Rising Sun (soleil levant en français), les All stars, Kayes, Sikasso et la Dream team. Si le Rising Sun, Ségou, Sikasso et les All stars sont des habitués du tournoi et bien connus du public sportif, l’équipe de Kayes et la Dream team (équipe de rêve en français) elles, participent au championnat pour la première fois de leur histoire et seront la curiosité de cette 7è édition de la compétition la plus prisée au plan national.

L’honneur est revenu aux néophytes de la première région d’ouvrir le bal contre l’hôte du championnat, Ségou. Sans surprise, les locaux ont pris le meilleur sur les joueurs de la capitale des Rails et en deuxième heure, ce fut au tour du Rising Sun de dicter sa loi devant la Dream team, une équipe composée uniquement d’universitaires.

En juin dernier, la Fédération malienne de cricket (FeMaCrik) avait, dans le cadre de la promotion du cricket scolaire, organisé la première édition du tournoi baptisé Tournoi universitaire qui a mis aux prises quatre formations issues des universités de Bamako. La Dream team a été justement créée après cette compétition et les éléments qui composent l’équipe sont de la Faculté des lettres, langues et sciences humaines (FLLSH).

L’équipe de Kayes, elle aussi a été créée cette année, mais contrairement aux universitaires de la Dream team, les joueurs de la première région n’ont jamais participé à une compétition d’envergure. L’apprentissage risque d’être dur pour les jeunes Kayesiens, mais pour le président de la FeMaCrik, Kawory Berthé, le plus important pour les formations régionales n’est pas le résultat mais la participation. «La présence de Kayes et de la Dream team à cette 7è édition du championnat nous fait chaud au cœur. Lentement, mais sûrement, le cricket malien avance, la fédération fera tout pour maintenir le cap», a confié le président de la FeMaCrik, Kawory Berthé.

Pour cette 7è édition du championnat, on peut détacher deux grands favoris. Il s’agit du détenteur du trophée, le Rising Sun et le finaliste malheureux de la précédente édition, les All stars. Même si Ségou et Sikasso, voire la Dream team sont capables de déjouer les pronostics, on peut parier que le titre se jouera encore cette année entre les deux équipes phares de la ligue de Bamako, à savoir le Rising Sun et les All stars.

En tout cas, ces deux formations sont plus armées avec des effectifs majoritairement composés d’internationaux qu’on ne présente plus. Pour le Directeur technique national (DTN), Ichaka Fofana, le Rising Sun fait figure de grandissime favori du tournoi et le capitaine Salif Sissoko et ses coéquipiers ont tous les atouts pour se hisser à nouveau sur la première marche du podium. «L’effectif du Rising Sun compte beaucoup de joueurs qui évoluent au sommet depuis plusieurs années. Très sincèrement, je ne vois pas qui pourrait empêcher cette équipe de remporter cette 7è édition du championnat», affirme le technicien.

Cependant, le DTN de la FeMaCrik n’écarte pas totalement l’hypothèse de voir une autre formation, notamment les All stars déjouer les pronostics dans la capitale des Balanzans. «C’est possible qu’une autre équipe soit sacrée, dit-il. On est en sport et une partie n’est jamais gagnée avant d’être jouée», ajoutera Ichaka Fofana. La finale de cette 7è édition du championnat est prévue demain à 15h sur le terrain de la Mission catholique et le vainqueur de l’épreuve empochera la coquette somme de 200.000F cfa.

S. B. TOUNKARA

—

Angleterre : HUIT AUTRES MANAGERS DE LA PREMIER LEAGUE DANS LA TOURMENTE

Le football anglais en pleine crise. Au centre d’un scandale de corruption le sélectionneur de l’Angleterre, Sam Allardyce, a dû se résoudre à démissionner. Si l’affaire fait déjà beaucoup parler Outre-Manche cela n’est pas prêt de s’arrêter. The Telegraph, à l’origine des révélations, a dévoilé une enquête indiquant que huit autres managers, actuels ou passés, de Premier League sont impliqués dans ce scandale.

Selon le quotidien britannique, ces huit personnes ont eu recours à cette pratique de céder les droits économiques d’un joueur à un fonds privé en échange d’un futur partage du montant du transfert. Une méthode interdite en Angleterre depuis 2008. Si les noms des managers ont été censurés, The Telegraph a précisé que deux entraîneurs de deuxième division anglaise font également partie des dirigeants ayant enfreints les règles de la FA. Si les noms restent anonymes cela pourrait changer puisque le journal a donné toutes ses informations à la police anglaise.

Du côté de la sélection anglaise on se remet à peine de ce scandale. Malgré une réunion entre les présidents de la Fédération, la démission de Sam Allardyce était inévitable comme il l’expliquait dans son communiqué : «Cet après-midi, j’ai eu une réunion avec Greg Clarke et Martin Glenn, à qui j’ai présenté mes plus sincères excuses pour ce que j’ai fait. Même s’il était clair dans les conversations enregistrées qu’aucun des arrangements proposés ne nécessitait l’approbation de la FA, je reconnais avoir tenu des propos qui l’ont mis dans l’embarras.» En attendant de désigner un nouveau sélectionneur, la FA a nommé le coach des Espoirs anglais, Gareth Southgate qui dirigera les quatre prochains matches des «Trois Lions.»