Coupe IBK : LA PREMIERE EDITION FAIT UN TABAC A SIKASSO

La première édition de la coupe IBK a connu son épilogue dimanche avec le sacre de l’US Bougouni qui a battu l’Etoile sportive de Koutiala 4-1 aux tirs au but. A l’issue du temps réglementaire, les deux équipes n’avaient pu se départager 0-0. La finale s’est déroulée au stade Babemba Traoré de Sikasso en présence du chef de cabinet du président de la République, Boubacar Touré et de plusieurs membres du gouvernement (7 ministres au total), du président du Haut conseil des collectivités territoriales, Mamadou Satigui Diakité et des cadres du bureau politique national du RPM. Organisée par la coordination régionale RPM de Sikasso, la compétition a regroupé les équipes de la troisième région et a pour but de permettre à la jeunesse locale en général et aux footballeurs de la région de s’apparenter, de se côtoyer, de tisser des relations porteuses de bonheur. L’autre objectif visé par les organisateurs est la détection de jeunes talents pour renforcer les sélections nationales. Au total, 20 équipes issues des 7 cercles de la région ont participé à cette première edition de la coupe IBK. A l’issue des éliminatoires qui ont duré plusieurs semaines, deux équipes phares de la region se sont hissées en finale, à savoir l’Union sportive de Bougouni et l’Etoile sportive de Koutiala. La finale entre les deux cadors a tenu toutes ses promesses. Dès l’entame du match, l’équipe de Bougouni affichera ses ambitions en exerçant un pressing haut sur les Koutialais. Dominatrice dans tous les compartiments, l’équipe de la capitale du Banimonotié se crééra plusieurs occasions qu’elle ne concrétisera pas. La pause interviendra sur le score de parité. Au retour des vestiaires, l’Etoile sportive de Koutiala reviendra avec un autre visage. Quadrillant bien le terrain, l’équipe se montre plus entreprenante. Elle obtient quelques occasions de scorer, mais à chaque fois, le capitaine Ousmane Berthé et ses coéquipiers buteront sur la défense de Bougouni. A l’issue du temps réglementaire les deux équipes étaient à égalité 0-0 et il faudra attendre la séance des tirs aux buts pour voir l’US Bougouni s’imposer 4-1. L’équipe de la capitale du Banimonotié devient ainsi la première formation de la région à inscrire son nom au palmarès de la coupe IBK et empoche au passage la coquette somme de 2 millions de F cfa. Le finaliste malheureux, l’Etoile sportive de Koutiala a reçu 1 million de F cfa, contre 500000F cfa pour Koumantou qui s’est classé troisième. Les organisateurs ont également offert des jeux de maillot aux équipes. «Jamais un tournoi de football de masse n’a mobilisé autant de monde à Sikasso. Le succès a été total sur toute la ligne et nous sommes contents du choix porté sur notre région pour abriter ce tournoi», commentera Ousmane Koné en rendant un hommage appuyé à la coordination régionale du RPM de Sikasso. D. COULIBALY