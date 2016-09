Coupe du monde 2018, Côte d’Ivoire-Mali : GIRESSE, «L’EQUIPE DU MALI NE SE LAISSERA PAS FAIRE»

Le sélectionneur national a dévoilé hier la liste des 23 joueurs qui auront le redoutable honneur d’ouvrir le bal des éliminatoires contre les champions d’Afrique en titre, les Eléphants de Côte d’Ivoire

Le compte à rebours pour les éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018 est lancé. Pour les sélections africaines, le coup d’envoi de la campagne sera donné début octobre avec la première journée des éliminatoires. Pour sa première sortie, l’Equipe du Mali (EDM) rendra visite aux champions d’Afrique en titre, les Eléphants de Côte d’Ivoire. La rencontre se disputera le samedi 8 octobre à Bouaké, la deuxième ville de la Côte d’Ivoire. Hier, le sélectionneur national a dévoilé la liste des 23 joueurs qui auront le redoutable honneur d’affronter les Eléphants de Michel Dussuyer pour cette journée inaugurale.

Sans surprise, Alain Giresse a renouvelé sa confiance au groupe, qui a étrillé le Bénin 5-2 lors de la 6è et dernière journée des éliminatoires de la CAN, Gabon 2017. En tout cas tous les jeunes loups de l’équipe qui ont crevé l’écran contre les Ecureuils figurent parmi les joueurs sélectionnés par le technicien français. Entre autres on peut citer Diadié Samassékou, Moussa Doumbia, Lassana Coulibaly, Youssouf Koné, Adama Traoré.

«Pour constituer le groupe, je me suis appuyé sur les récents matches de l’équipe nationale, en utilisant la base, certains cadres de l’équipe et certains jeunes joueurs», a expliqué Alain Giresse. «On est resté dans une cohérence par rapport au dernier match», ajoutera le sélectionneur national. La liste enregistre le retour de certains joueurs dont Molla Wagué, Mamoutou N’Diaye, Samba Sow, Bakary Sako et Moustapha Yattabaré. Pour l’ancien international des Bleus, il est logique que ces joueurs soient présents pour cette rencontre contre les Eléphants. «Contre le Bénin certains joueurs qui ont commencé à s’installer comme cadres de l’équipe n’étaient pas là. Il est tout à fait logique qu’ils reviennent dans un match de Coupe du monde puisqu’ils sont opérationnels.

On aura besoin des joueurs d’expérience, des joueurs qui ont une maturité de matches de haut niveau», insistera le technicien français avant d’évoquer les éliminatoires de façon générale. «On vient de terminer les éliminatoires de la CAN, Gabon 2017. Maintenant nous repartons pour une autre compétition et pas n’importe laquelle. Ce sont les qualifications à la Coupe du monde, tout le monde connaît le groupe dans lequel nous sommes tombés. On est dans un groupe difficile, comme la plupart des autres pays. Il n’y a que 5 places qualificatives et plusieurs équipes peuvent prétendre à ces places».

«La Coupe du monde est une autre dimension, poursuivra le Français. Elle est d’un niveau supérieur à la CAN, on sait ce qui nous attend. Il va falloir mettre en place une stratégie, se préparer en conséquence. Tous les matches sont difficiles et seront disputés. Il faudra être présent car ce sera une compétition serrée parce qu’il n’y a pas une grande différence entre les équipes», a encore expliqué le sélectionneur national. «Jugés à travers les palmarès des équipes, la Côte d’Ivoire se présente comme la favorite du groupe, mais on ne va se laisser faire.

Chacun va se battre. Il ne faut pas penser que la Côte d’Ivoire va tout gagner», a martelé Alain Giresse. «Il y aura des matches qui vont distribuer les points et le moindre point a son importance. La compétition sera très serrée. Ça peut même se jouer sur la différence de buts. Nous allons aborder ce premier match avec détermination et engagement. On va se concentrer sur le match en fonction des forces et faiblesses de l’adversaire. On va mettre en place une équipe solide», promet le technicien français.

Le patron des Aigles précisera que les joueurs vont entrer à l’internat le lundi 3 octobre à Pairs, avant de regagner Abidjan le jeudi 6 octobre et mettre le cap sur Bouaké le lendemain. La reconnaissance du terrain aura lieu le même jour à partir de 18h.

L. M. DIABY

LISTE DES 23 :

Gardiens : Oumar Sissoko (Orléans, France), Djigui Diarra (Stade malien, Mali), Soumaïla Diakité (Stade malien, Mali). Défenseurs : Hamari Traoré (Reims, France), Molla Wagué (Udinese, Italie), Salif Coulibaly (TP Mazembe, RD Congo), Mohamed Oumar Konaté (Renaissance Berkane, Maroc), Youssouf Koné (Lille, France), Ousmane Coulibaly (Panathinaïkos, Grèce), Charles Traoré (Troyes, France), Mahamadou N’Diaye (Troyes, France). Milieux : Yacouba Sylla (Montpellier, France), Mamoutou N’Diaye (RS Antwerp, Belgique), Sambou Yatabaré (Werder Brême, Allemagne), Samba Sow (Kayeseryspor, Turquie), Lassana Coulibaly (Bastia, France), Diaidé Samassekou (Red Bull Salzbourg, Autriche), Adama Traoré (AS Monaco, France). Attaquants : Moussa Maréga (Victoria Guimares, Portugal), Abdoulaye Diaby (FC Bruges, Belgique), Moussa Doumbia (Rostov, Russie), Bakary Sako (Crystal Palace, Angleterre), Moustapha Yatabaré (Krademir Karabukspor, Turquie).

