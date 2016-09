Côte d’Ivoire : yaya touré prend sa retraite internationale

Yaya Touré n’est plus un Eléphant. Celui qui avait débuté avec la sélection ivoirienne lors d’un match contre l’Egypte, en juin 2004, a décidé de s’arrêter à 113 sélections (19 buts). «Il y a des décisions qui sont difficiles à prendre, mais je dois passer le témoin aux plus jeunes», a écrit le joueur de Manchester City sur son compte Twitter. «L’âge (puisque j’ai 33 ans aujourd’hui), le rythme très dense des entraînements, la multitude des matches… ne sont pas les raisons pour lesquelles je prends cette décision. Le football est tout pour moi. Il m’a donné tant de choses dans ma carrière que maintenant je ne me sens plus capable de me fixer de nouveaux objectifs, en tant que joueur avec les Eléphants de Côte d’Ivoire», continue le milieu sur son site officiel.

«Je garde la fierté d’avoir récolté pour la Côte d’Ivoire quatre Ballons d’or africains», ajoute le joueur. Membre de la «génération dorée» de la Côte d’Ivoire, Touré, 33 ans, a remporté la CAN en 2015, pour deux finales perdues en 2012 et 2016. Il a aussi participé aux Coupes du Monde 2006, 2010 et 2014.