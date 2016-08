Coopération Mali-UNICEF : LE PROGRAMME 2015-2016 DISSEMINE A GAO

La salle de conférence du Conseil régional de Gao a regroupé les membres du Comité régional d’orientation de coordination et de suivi des actions de développement (CROCSAD) et les différents responsables de l’UNICEF, le 30 août. La rencontre était placée sous la présidence du gouverneur de la Région de Gao, Seydou Traoré.

Malgré les aléas (une partie des participants fut bloquée à Mopti à cause d’un problème technique sur l’avion qui les transportait), la rencontre s’est bien déroulée. Les points inscrits à l’ordre du jour portaient essentiellement sur les grandes lignes du programme Mali-UNICEF et les axes stratégiques du bureau de zone de Gao.

Dans son discours de bienvenue, le premier adjoint au maire de Gao, Sabane Alassane a rappelé les actions multiformes de la coopération Mali-UNICEF autour des services sociaux de base.

Au nom du représentant résident de l’UNICEF au Mali, Fran Equiza, empêché dans un premier temps, le chargé de communication de l’organisme onusien, Ismail Maïga est intervenu à l’ouverture des travaux. Il a expliqué que le programme de coopération Mali-UNICEF 2015-2016 est une contribution à l’accélération des progrès vers la réalisation des objectifs nationaux. Il met principalement l’accent sur l’accès à l’eau potable, la protection et l’éducation de l’enfant pendant et après la crise et surtout la consolidation de la paix.

Le message du représentant résident de l’UNICEF au Mali, rappelle que l’accès à l’eau potable et l’assainissement demeurent un des axes prioritaires pour l’amélioration des conditions de vie des populations du nord du Mali. Pour la période 2016-2017, 33 villages de la Région de Gao et 13 sites dans la Région de Ménaka, bénéficieront de points d’eau.

De son côté, le gouverneur de Gao, Seydou Traoré a salué cette action décentralisée de dissémination du programme de coopération Mali-UNICEF 2015-2019.

Le directeur régional du Plan et de la Statistique de Gao, Mahamadoun Maïga et le chef du bureau de zone UNICEF de Gao par intérim, Abdoulaye Toure, ont exposé respectivement sur les grandes lignes du programme de coopération Mali-UNICEF et les axes stratégiques du bureau de zone de Gao.

Le premier exposant a dressé les gaps de couverture des besoins des enfants et des femmes et évoqué la pauvreté des enfants au Mali.

Le second s’est appesanti sur les composantes eaux, hygiène, assainissement, protection, éducation du programme. Le coût du programme de coopération entre notre pays et l’UNICEF pour les 5 ans est estimé à environ 180 milliards de Fcfa sur lesquels une enveloppe de 8 milliards de Fcfa est prévue pour les régions du nord sur la période 2016-2017.

Les débats engagés après les deux exposés, ont permis aux membres du CROCSAD d’apporter des contributions pour une amélioration de la mise en œuvre du programme de coopération notamment dans les régions du nord.