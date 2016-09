Concours de danse traditionnelle : LANCEMENT DU CONCOURS DE DANSE ‘A CHEZ NOUS PAYS’

La première édition du concours de danse traditionnelle intitulé « A chez nous pays » a été lancée, mercredi, au cours d’une conférence de presse organisée par l’agence de communication Prestacom, à son siège.

« ‘A chez nous pays’ ne fait aucune distinction de classes sociales, races et confessions religieuses. Il est un point de repère pour éduquer les jeunes générations à travers les danses traditionnelles de nos terroirs », a expliqué le directeur général associé de Prestacom, notre confrère Mahamoud Kaba Diakité.

Le concours de danse va mettre aux prises diverses troupes afin de désigner la meilleure de l’année. Facteur d’unité nationale, il a pour vocation de préserver et valoriser le patrimoine culturel africain à travers la promotion des sites touristiques, des villes et localités qui seront visitées.

« A chez nous pays » est le fruit du partenariat entre l’agence de communication Prestacom et l’agence ivoirienne de communication, SCOM. Cette première édition, en terre malienne, est la suite logique de la 3ème édition qui a lieu en Côte d’Ivoire en 2015.

M. Diakité a souligné que cet événement panafricain se tiendra, désormais, chaque année au Mali et dans la sous-région. A partir du mois d’octobre jusqu’au mois de novembre, se dérouleront les présélections dans cinq régions : le 08 octobre à Kayes, le 22 à Koulikoro, le 5 novembre à Sikasso, le 19 à Ségou et le 23 à Mopti. Chaque ville désignera la troupe qui la représentera en finale.

Le concours est ouvert à toutes les troupes de danse et il est également prévu un spectacle le 03 décembre à Bamako. Il a également expliqué que la finale de ce grand rendez-vous culturel est prévue, le 10 décembre, au Palais des sports de Treichville, à Abidjan. Quatre prix y seront décernés dont les trois premiers concerneront les troupes de danse.

Ces gagnants recevront respectivement 2, 1,5 et 1 million, plus divers cadeaux. Le quatrième prix sera décerné au meilleur narrateur qui percevra 500 000 Fcfa. Lors de la compétition, chaque troupe sera accompagnée d’un narrateur qui présentera sa troupe et les spécificités de sa région.

Le directeur général associé de Prestacom a remercié les partenaires et le ministère de la Culture pour leur soutien et a espéré l’accompagnement du gouvernement, lors des prochaines éditions.

Al Kaidy Touré, au nom du parrain de l’événement, l’Honorable député, Soumaïla Cissé, a salué l’initiative de Prestacom qui continue à valoriser la culture malienne et l’a assuré du soutien indéfectible du parrain « à tout événement de la culture africaine, plus particulièrement à celle du Mali ».

A.D.SISSOKO