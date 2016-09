Communication et TIC : L’UA S’IMPLIQUE DANS LA GOUVERNANCE

Notre capitale abrite à partir de ce matin jusqu’au vendredi, la première session extraordinaire du Comité technique spécialisé de l’UA sur la communication et les TIC (CTS-CTIC). En prélude à la rencontre des ministres, les experts se réunissent ce matin à l’hôtel Radisson Blu à la faveur d’une session préparatoire. Les participants vont discuter des questions relatives à la gouvernance de l’Internet ainsi qu’à la cybersécurité.

L’Afrique s’apprête à devenir le prochain marché de l’Internet avec plus d’un milliard de personnes qui seront connectées. Il est donc impératif d’œuvrer pour que les bénéfices économiques de l’Internet profitent au continent qui doit être prêt à combler les lacunes de la «fracture numérique» et ne devrait pas rater l’occasion du passage à l’ère du numérique comme il l’a fait pour l’ère de l’industrialisation, indiquent les experts qui saluent la création du Comité technique spécialisé de l’UA sur la communication et les TIC.

Aussi en tant que ressource mondiale universelle, l’Internet doit rester un réseau sécurisé, stable, résilient, et digne de confiance, estime l’UA qui ajoute que l’efficacité dans la lutte contre les risques et les menaces à la sécurité et à la stabilité de l’Internet dépend de la coopération forte et l’engagement entre les différentes parties prenantes.

Selon l’organisation panafricaine, la surveillance des communications, leur interception et la collecte de données personnelles, notamment la surveillance de masse, l’interception et la collecte doivent être menées en conformité avec les obligations des États conformément aux droits de l’Homme.

L’UA indique également que les plateformes ont des rôles importants pour rassembler les personnes et / ou les entreprises et aider à faciliter les échanges sociaux et commerciaux de biens, de services et de l’information. Elles doivent fonctionner avec un certain degré de transparence et de responsabilité et devraient éviter l’utilisation des informations personnelles, les intrusions dans la vie privée, les pratiques concurrentielles conduisant à un filtrage de contenu en ligne des concurrents et l’utilisation inappropriée des techniques de surveillance et d’extraction de données.

Signalons que notre pays, à travers le ministère de l’Economie numérique, de l’Information et de la Communication, préside, depuis septembre 2015 (pour deux ans), à la destinée du Comité technique spécialisé de l’UA sur la communication et les TIC. Le bureau du CTS-CTIC comprend outre le Mali (région Afrique de l’Ouest, président), la Tanzanie (région Afrique de l’Est, 1er vice-président), le Gabon (région Afrique centrale, 2ème vice-président), l’Algérie (région Afrique du Nord, 3ème vice-président) et l’Afrique du Sud (région Afrique Australe, rapporteur).

Le Comité technique spécialisé de l’UA sur la communication et les TIC a pour mission de gérer plusieurs grands projets dont la relance du projet satellitaire (RASCOM), la création de la radio et de la télévision panafricaine, les questions liées au développement des services postaux en Afrique, la gouvernance de l’Internet ainsi que la stratégie de communication de l’Agenda 2063.

Au cours du rendez-vous de Bamako, il s’agit pour les ministres d’explorer les voies et moyens de relancer le projet satellitaire (RASCOM), de mobiliser les Etats autour de l’adhésion et du financement du réseau numérique de radiodiffusion MENOS de l’UAR (Union des radiodiffusions d’Afrique), d’engager la réflexion pour la création de la radio et télévision panafricaine, ainsi que sur les questions liées au développement des services postaux en Afrique, la gouvernance de l’Internet, la protection des journalistes, ou encore la mise en œuvre de la stratégie de communication de l’UA sur l’Agenda 2063. Toute chose qui doit contribuer à la réalisation d’une Union africaine des citoyens, centrée sur le développement durable et le bien-être des peuples.

B. COULIBALY