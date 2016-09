Clôture du 11è Sommet du G20 à Hangzhou : CONSENSUS SUR LA FACILITATION DE LA CROISSANCE MONDIALE

Les pays du G20 sont déterminés à ouvrir une nouvelle voie de développement pour injecter une nouvelle vitalité dans l’économie mondiale, selon le président chinois

A Hangzhou, capitale de la province chinoise du Zhejiang, les rideaux sont tombés, hier, sur le 11è Sommet du G20 qui se tenait sur le thème « Vers une économie mondiale, innovante, revigorée, interconnectée et inclusive. A l’issue des travaux, ouverts officiellement dimanche dernier, le président chinois, Xi Jinping a rencontré la presse pour partager les résolutions du sommet qui, selon lui, « a obtenu des résultats fructueux et atteint les objectifs fixés grâce aux efforts de tous ».

Le dirigeant chinois a, d’entrée de jeu, signalé qu’ « un communiqué a été adopté, clarifiant la direction du développement, les objectifs, les mesures de la coopération du G 20, tandis que le consensus de Hangzhou a été atteint sur la facilitation de la croissance mondiale par des mesures à long terme, globales, ouvertes, innovantes et inclusives ».

« Nous sommes déterminés à ouvrir une nouvelle voie de développement pour injecter une nouvelle vitalité dans l’économie mondiale », a-t-il déclaré, avant d’annoncer qu’un plan du G20 sur la croissance innovante a été adopté lors du sommet.

Pour le président Xi, il est crucial de maintenir la paix et la stabilité et de favoriser un environnement propice au développement économique mondial. C’est pourquoi, les participants au Sommet ont réaffirmé leur engagement « de continuer à renforcer le dialogue macro-politique, la coordination, le travail dans l’esprit de partenariat pour promouvoir l’entraide et la coopération gagnant-gagnant, tout en poursuivant les efforts vers l’atteinte d’une croissance forte, durable, équilibrée et inclusive ».

Les échanges à Hangzhou ont aussi abouti sur la nécessité d’améliorer la gouvernance économique et financière mondiale pour fructifier la résilience de l’économie mondiale, tout en renforçant la coopération fiscale internationale comme un moyen de promouvoir l’investissement et la croissance mondiale.

« Nous sommes déterminés à promouvoir un développement inclusif et interconnecté, de sorte que la coopération du G20 offrira des avantages pour le monde entier », a assuré Xi Jinping qui s’est, par ailleurs, réjoui du fait que c’est pour la première fois que la priorité a été donnée au développement dans le cadre global macro-politique.

RéDUIRE L’INEGALITE. « Nous avons proposé au G20, l’initiative de soutien à l’industrialisation de l’Afrique ainsi que des pays les moins développés, l’adoption d’un plan d’action pour l’entrepreneuriat, tout en décidant d’approfondir la coopération dans divers domaines dont la sécurité alimentaire en l’occurrence », a souligné le dirigeant chinois pour qui, « ces plans d’action et les résultats pratiques contribueront à réduire l’inégalité et le déséquilibre dans le développement mondial, à offrir des avantages tangibles aux pays en développement, à faire des progrès importants vers la réalisation des objectifs de développement durable d’ici 2030, et à contribuer au développement commun de l’humanité ».

« Nous sommes résolus à soutenir la mise au point continue, par le G20, sur les défis les plus importants et pressants auxquels fait face l’économie mondiale, à améliorer la coordination des politiques et les institutions et à mettre en œuvre pleinement les résultats, conduisant ainsi à une croissance forte, durable, équilibrée et globale de l’économie mondiale », a assuré l’hôte du 11ème sommet de Hangzhou.

Xi Jinping a, enfin, rendu hommage aux participants du G20 pour les efforts fournis et les énergies déployées afin de faciliter la croissance économique mondiale et son développement.

« Grâce à nos efforts conjoints, le Sommet du G20 de Hangzhou a produit des résultats fructueux et s’est conclu avec succès. Je suis convaincu que Hangzhou sera un nouveau point de départ pour le G20 afin de se lancer dans un nouveau voyage », a conclu le président chinois.

Le prochain sommet du G20 aura lieu à Hambourg, en Allemagne.

S. TANGARA