CAN U17 : LE DERNIER ROUND AVANT LE RENDEZ-VOUS MALGACHE

La 3è et dernière journée des éliminatoires de la CAN des moins de 17 ans se disputent ce week-end. Le Mali sera l’hôte de l’Ethiopie, dimanche au stade Modibo Keïta. Les Aiglonnets qui sont détenteurs du trophée, aborderont cette manche aller avec les faveurs du pronostic. Toutefois, le sélectionneur national, Jonas Komla et ses joueurs ont tout intérêt à se méfier des Ethiopiens qui ont créé la sensation en éliminant l’Egypte au deuxième tour. La sélection éthiopienne va probablement jouer pour limiter les dégâts à Bamako et il appartient aux nôtres de faire le jeu. Le public malien n’a pas encore eu l’occasion de voir à l’oeuvre les Aiglonnets version Jonas Komla, mais on sait que l’équipe reste sur deux performances de choix, à savoir la victoire au tournoi international du Japon et la démonstration devant les Tchadiens au deuxième tour des éliminatoires (9-0 à Ndjamena). Rendez-vous donc dimanche au stade Modibo Keïta pour la première sortie officielle à domicile du canonnier Hadji Dramé et ses coéquipiers. Le même dimanche, le Soudan en découdra avec le Cameroun, alors que la Tanzanie croisera le fer avec le Congo. 24h plutôt, le Niger, tombeur du Nigeria recevra le Gabon, alors que le Ghana et le Sénégal s’expliqueront, respectivement avec la Côte d’Ivoire et la Guinée. Ces matches du dernier tour donneront des indications intéressantes pour le rendez-vous malgache sur le niveau de compétitivité des équipes même si d’ici au mois d’avril 2017 bien des données peuvent changer. Déjà certaines fédérations ont dû à la veille du tour précédent revoir leur copie car elles avaient présélectionné ou sélectionné des joueurs qui ne répondaient pas au critère d’âge. L’IRM est passée par là. Des équipes ayant disputé le premier tour, il ne reste que le Soudan qui avait cartonné devant Djibouti (2 fois 8-0) et la Tanzanie qui n’avait pas connu de difficultés face aux Seychelles (9-0 sur l’ensemble des 2 matches). Les matches retour de cette 3è et dernière journée des éliminatoires de la CAN U17 sont prévus dans le week-end du 30 septembre. S. S. KAMISSOKO Dimanche 18 septembre au stade Modibo Keïta 16h : Mali-Ethiopie LE PROGRAMME Ghana-Côte d’Ivoire Niger-Gabon Angola-Comores Sénégal-Guinée Soudan-Cameroun Tanzanie–Congo

—

Classement mondial FIFA : DES CHANGEMENTS A TOUS LES NIVEAUX

Comme chaque mois, la FIFA a dévoilé hier son classement des nations pour septembre. Et après un été relativement calme, les changements sont cette fois conséquents à tous les niveaux. Logique après un mois marqué par la fin des éliminatoires de la CAN 2017 et la poursuite ou le début de ceux du Mondial 2018 dans les autres confédérations. D’un point de vue mondial, l’Allemagne éjecte la Colombie du podium, tandis que le Brésil signe son retour dans le Top 5. L’Espagne (11e) et l’Italie (13e) sortent quant à elles du Top 10. Au niveau africain, le coup de tonnerre est encore plus fracassant puisque la Côte d’Ivoire s’empare des commandes au détriment de l’Algérie, leader depuis avril dernier ! Un changement sans doute fruit de la dévaluation de résultats passés mais qui donnera du grain à moudre aux détracteurs de ce classement puisqu’en début de mois, les Fennecs ont écrasé le Lesotho (6-0) pendant que les Eléphants concédaient péniblement le nul face à la Sierra Leone (1-1). Derrière, cela bouge aussi puisque le Ghana perd trois rangs et permet au Sénégal de s’inviter sur le podium et à la Tunisie de rejoindre le Top 5. Les Aigles du Mali gagnent deux places au niveau africain et quatre sur l’échiquier international. Désormais, les protégés d’Alain Giresse occupent la 9è place en Afrique et le 55è rang au niveau mondial. A l’instar du Ghana, l’Egypte chute également (- 10 places au niveau mondial) pendant que la RD Congo (+5) et le Congo (+9) signent une belle remontée. Leader en mars, le Cap Vert poursuit sa chute après sa défaite 1-0 à domicile face à la Libye et perd 14 rangs. Les Chevaliers de la Méditerranée en gagnent quant à eux 17 et s’immiscent dans le Top 20 africain. Si la Centrafrique, corrigée 4-1 en RD Congo, effectue le pire recul du mois au niveau mondial (-35), la Guinée Bissau (73e) et les Comores (152es) atteignent quant à eux le meilleur classement de leur histoire !