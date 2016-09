Circulation de Bamako : LES GROS PORTEURS BRAVENT L’INTERDICTION

Chaque jour, des gros camions en provenance du port de Dakar entrent dans la capitale en plein jour. Ce qui est contraire à la réglementation en vigueur. En effet, depuis le 20 octobre 2009, un arrêté du district de Bamako interdit aux poids lourds de circuler le jour dans la ville de Bamako. Sur le pont des Martyrs et le pont Fahd, leur passage n’est autorisé qu’entre 00 heure et 6 heures du matin en jour ouvrable. En 2010, les syndicats des chauffeurs et conducteurs des camions avaient demandé la révision de cet arrêté. Ils voulaient avoir l’autorisation de traverser les ponts de 23 heures à 6 heures du matin au lieu de 00 heure à 6 heures du matin. Après une série de grèves, ils ont eu gain de cause. Aujourd’hui, les conducteurs des gros camions bravent les dispositions de l’arrêté du 20 octobre 2009. Tous les jours, on les voit emprunter la route de Samé en direction du centre-ville aux heures de pointe. Et quand ils tombent en panne, ils bloquent la circulation et créent des embouteillages monstres.

Boni: LE SORT DU 3è ADJOINT AU MAIRE TOUJOURS INCERTAIN

Le troisième adjoint au maire de la commune rurale de Boni, Amadou Allaye Dicko, se trouve toujours entre les mains des hommes armés qui avaient momentanément occupé le village vendredi dernier. Le sort de l’élu local, âgé de 63 ans, est toujours incertain. Où est-ce que les assaillants le détiennent-ils ? Est-il encore en vie ? Ce sont des questions que tout le monde se pose à Boni. Le groupe terroriste qui a enlevé le maire adjoint lui reproche d’avoir fourni des informations à l’Armée. La réalité est que la famille Dicko est régulièrement harcelée par les groupes terroristes pour avoir refusé de collaborer avec eux dans la localité.

Fête de Tabaski : DEPART MASSIF AUX VILLAGES

A l’approche de la fête de Tabaski, beaucoup de personnes quittent Bamako pour aller fêter au village. C’est une tradition bien rodée dans notre pays. Ce qui fait qu’à la vieille de la fête, les gares routières sont bondées de monde. Parmi les candidats au voyage, il y a des travailleurs de l’administration, des commerçants, des ouvriers. Certaines personnes préfèrent même aller avec la famille entière, en disant que c’est une occasion de permettre aux enfants de découvrir la vie au village. Une autre explication est que les gens aiment faire la fête du mouton au village pour garder le lien avec les parents qui vivent sur place.

Presse : UN AVERSTISSEMENT A PRENDRE AU SERIEUX

Lors du huitième numéro de “Rendez-vous avec Koulouba”, le patron de la communication présidentielle, Racine Seydou Thiam, a appelé nos confrères à être plus professionnels dans le traitement de l’information sous peine de se faire rattraper par la Haute autorité de la communication. En effet, Racine Seydou Thiam est remonté contre la campagne de communication véhiculée dans la presse, faisant croire que le président de la République est payé à 150 millions de Fcfa par mois. Toute chose qu’il a formellement démentie. La polémique est partie d’une autre rumeur selon laquelle le chef de file de l’opposition perçoit 500 millions de nos francs pour le fonctionnement normal de sa structure. La bataille pour monter à Koulouba en 2018 a-t-elle déjà commencé ?

