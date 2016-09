Championnat national : QUI DECROCHERA LE 2EME TICKET DE LA LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE ?

Qui accompagnera le Stade malien en Ligue des champions d’Afrique ? On connaîtra la réponse dimanche à l’issue de la 6è et dernière journée du carré d’as. Le Djoliba affrontera le Réal au stade du 26 Mars, tandis que les Onze Créateurs s’expliqueront avec le Stade malien au stade Modibo Keïta. La Fédération malienne de football (FEMAFOOT) a défini les règles et indiqué que c’est le troisième du carré d’as qui participera à la coupe de la Confédération et non le finaliste malheureux de la finale de la Coupe du Mali comme l’avaient dit certaines sources.

Le Réal (2è, 6 points), le Djoliba (3è, 5 points) et les Onze Créateurs (4è, 4 points) peuvent prétendre chacun à la Ligue des champions, mais il ne fait pas de doute que tous les regards seront tournés vers le match qui opposera les Noirs blancs et le Rouges. Les deux formations se suivent au classement, tandis que les Onze Créateurs sont quatrième.

Le vainqueur de la rencontre est donc assuré de terminer à la 2è place et ce, quel que soit le résultat du duel entre le Stade malien, déjà sacré et les Onze Créateurs, vainqueurs de la Coupe du Mali et assurés de participer au moins à la C2. Cela revient à dire que ce sont les quatre formations du carré d’as qui représenteront le Mali sur l’échiquier continental l’année prochaine. Il reste juste à connaître le nom de l’équipe qui accompagnera les Blancs en Champion’s league. Pour le match Réal-Djoliba, les Scorpions aborderont la partie avec un ascendant psychologique, tout simplement parce que l’équipe a dominé 1-0 le même adversaire lors de la manche aller. Les joueurs de Moussa Keïta «Dougoutigui» restent sur un succès contre les Onze Créateurs (1-0), alors que les Rouges ont été battus 2-0 par les nouveaux champions du Mali.

Pour les Stadistes, cette dernière journée ne sera qu’une simple formalité et on peut penser que le coach Mamoutou Kané «Mourlé» va faire tourner son effectif, dimanche face aux Créateurs. Après 5 journées de débats, le Réal totalise deux victoires et trois défaites contre le Stade malien (deux fois) et les Onze Créateurs. Le Réal, version Dougoutigui peine à convaincre et rien n’est gagné d’avance pour les joueurs de Djicoroni-Para.

Mais à l’instar des Réalistes, les Rouges ont également étalé beaucoup de lacunes lors de ce carré d’as. Non seulement le Djoliba manque de réalisme (seulement deux buts marqués en cinq sorties), mais en plus l’équipe ne parvient pas à enchaîner. Dans ces conditions, il est difficile de parier sur les protégés de Nouhoum Diané, surtout quand on sait qu’un nul, conjugué avec une défaite ou un nul des Onze Créateurs suffit au Réal pour décrocher le ticket de la Ligue des champions d’Afrique.

Malgré tout, l’ailier droit de Hérémakono, Lassana Diarra pense que son équipe a encore un coup à jouer et affiche son optimiste pour la suite des événements. «Le championnat n’est pas encore fini. On va se concentrer sur le prochain match. Il reste un match, on va jouer jusqu’au bout. On ne fera pas deux défaites de suite», a-t-il martelé après la défaite contre le Stade malien.

Il convient de préciser que le trophée sera remis aux nouveaux champions du Mali à l’issue de leur rencontre contre les Onze Créateurs.

L. M. DIABY

Dimanche 2 octobre au stade Modibo Keïta

16h : Onze Créateurs-Stade malien

Au stade du 26 Mars

Djoliba-Réal