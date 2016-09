Championnat national : LE STADE MALIEN CONFIRME, LE DJOLIBA SE RELANCE

Les Blancs et les Rouges ont réalisé chacun une bonne opération en battant, respectivement le Réal (1-0) et les Onze Créateurs (2-0), samedi lors de la quatrième journée du carré d’as

Les rencontres de la 4è journée du carré d’as se sont disputées samedi 24 septembre. Au stade Modibo Keïta, le leader du classement, le Stade malien affrontait le Réal, alors que le Djoliba et les Onze Créateurs se sont expliqués au stade du 26 Mars. Les deux rencontres ont tourné à l’avantage des Blancs et des Rouges qui se sont imposés, respectivement 1-0 et 2-0 devant leurs adversaires. Au stade Modibo Keïta, Mamadou Coulibaly a libéré les Stadistes en marquant à la 86è minute sur une passe décisive du latéral, Issaka Samaké, alors que au stade du 26 Mars, Cheick Tidiane Niang a permis au Djoliba de se relancer en réalisant le doublé aux 47è et 76è minutes.

Si le succès des pensionnaires de Sotuba face aux Scorpions n’a surpris personne (les Blancs avaient déjà dominé les Réalistes sur un score identique lors de la manche aller), force est d’admettre qu’on n’attendait pas l’équipe de Hérémakono à pareille fête contre les Onze Créateurs. Les Djolibistes restaient, en effet, sur deux nuls et une défaite et l’équipe n’avait réussi à marquer aucun but lors de la première phase du carré d’as.

C’est tant mieux pour le spectacle et pour l’intérêt du championnat qui est désormais relancé et qui pourrait réserver de nouvelles surprises lors des deux dernières journées. En tout cas, on peut parier que le succès contre les Onze Créateurs va donner de l’appétit aux Rouges qui avaient terminé bon dernier à l’issue de la phase aller et qui se retrouvent aujourd’hui propulsés à la deuxième place du classement avec 5 points, contre 4 et 3 unités, respectivement pour les Onze Créateurs et le Réal.

Cela revient à dire que si les Djolibistes font carton plein contre le Stade malien et le Réal qu’ils affronteront lors des deux dernières journées, ils peuvent prétendre au titre de champion. Mais les pensionnaires de Hérémakono ne sont pas maîtres de leur destin et doivent compter sur une conjonction de résultats, c’est-à-dire une défaite des Blancs contre les Créateurs, pour être sacrés.

Le rêve est donc permis pour le Djoliba, mais pour le moment, c’est le grand rival stadiste qui tient le bon bout de la corde et qui a réalisé une excellente opération en dominant 1-0 le Réal, samedi dans le grand classique de la première journée de la phase retour. Face aux Scorpions, les protégés de Mamoutou Kané «Mourlé» ont encore fait parler leur réalisme avec ce petit, mais ô précieux but de Mamadou Coulibaly dans les toutes dernières minutes du match.

Alors qu’on jouait la 86è minute et que l’on s’acheminait tranquillement vers un partage des points entre Réalistes et Blancs, le latéral Issiaka Samaké déboule dans son couloir comme il sait le faire, avant de centrer dans la surface adverse. Comme un renard des surfaces, Mamadou Coulibaly se jette entre les défenseurs réalistes et pousse le ballon au fond des filets. Les supporters du Stade malien exultent dans les gradins et entonnent le nom du canonnier. Le coup est dur pour le Réal et le coach Moussa Keïta «Dougoutigui» qui restaient sur une belle victoire contre le Djoliba (1-0) et qui croyaient dur comme fer en leurs chances. «Nous étions venus pour empocher les trois point de la victoire et nous relancer dans la course au titre. Malheureusement, nous avons perdu, alors qu’on pouvait obtenir au moins le nul. On aurait dû bénéficier d’un penalty», commentera l’entraîneur du Réal.

Dans le camp adverse, le coach Mamoutou Kané «Mourlé» rendra un vibrant hommage à ses joueurs qui, soulignera-t-il «sont restés concentrés sur le sujet de la première à la dernière minute». «Ils ont respecté les consignes et ont bien joué, tout le staff technique est content et fier d’eux. Je suis satisfait de la qualité du jeu produit par l’équipe mais une fois encore je répète que je préfère mal jouer et gagner que bien jouer et perdre», martèlera le technicien qui pourrait conduire les Blancs au sacre cette semaine. L’ancien gardien de but international et ses protégés peuvent même remporter le titre dès demain s’ils s’imposent face au Djoliba.

La mission ne s’annonce pas facile contre l’équipe de Hérémakono, mais quand on sait que les Blancs sont invaincus depuis le début du carré d’as (3 victoires, 1 nul), tous les espoirs sont permis pour eux. Tout laisse penser que le titre de champion se jouera lors de cette 5è journée, même si le Réal et les Onze Créateurs peuvent également prétendre au sacre. Si le Stade malien l’emporte devant le Djoliba et qu’en même temps le Réal empoche les points de la victoire contre les Onze Créateurs ou vice versa, cela relancera la course à la deuxième place du championnat donc, la qualification pour la lucrative Ligue des champions d’Afrique. En tant que détenteurs du trophée de la Coupe du Mali, les Créateurs ont déjà le billet de la coupe de la Confédération en poche, mais pour le Djoliba et le Réal, rien n’est encore acquis d’où l’importance de ce carré d’as. Pour prétendre à la campagne africaine, ces deux équipes doivent impérativement terminer à l’une des deux premières places du championnat et cette remarque vaut aussi pour le Stade malien. C’est dire tout l’intérêt des deux prochaines journées pour les différents protagonistes.

S. S. KAMISSOKO

Samedi le 24 septembre au stade Modibo Keïta

Réal-Stade malien : 0-1

But de Mamadou Coulibaly (86è min).

Arbitrage de Bakary Coulibaly, assisté de Nouhoum Bamba et Baba Yombaliba.

Réal : Boubacar Sanogo, Bakoffi Ouattatra, Aboubacar Doumbia, Bourama Coulibaly, Mohamed Camara (cap), Mohamed Sangaré, Mamadou Zerbo, Aboubacar Camara (Sidiki Maïga), Salim Bah, Doussé Kadjo (Lucien Zohi), Abdramane Traoré. Entraîneur : Moussa Keïta «Dougoutigui».

Stade malien : Soumaïla Diakité (cap), Issaka Samaké, Mamadou Doumbia, Babou Fofana, Oumar Koné, Moussa Coulibaly, Ousmane Diabaté, Aboubacar Diarra, Moussakoye Diallo (N’tji A. Samaké), Siékoua Diomandé (Mamadou Coulibaly), Moussa Koné. Entraîneur : Mamoutou Kané «Mourlé».