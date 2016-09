Championnat national : LE PATRON, C’EST LE STADE MALIEN

Les Blancs ont remporté leur 18è titre de champion du Mali en battant 2-0 le Djoliba, mardi lors de la 5è journée du carré d’as. N’Tji Amadou Samaké et Mamadou Coulibaly ont été les bourreaux des Rouges. Dans l’autre match de la journée, le Réal a dominé 1-0 les Onze Créateurs

Le réveil brutal du Djoliba contre les Onze Créateurs (2-0 lors de la quatrième journée du carré d’as) était donc trop beau pour être vrai. Mardi, l’équipe de Hérémakono est redescendue sur terre, elle a été sèchement battue 2-0 par le Stade malien pour le compte de l’avant dernière journée du carré d’as. N’Tji Amadou Samaké (80è min) et Mamadou Coulibaly (85è min) ont été les bourreaux des Rouges. Grâce à ce succès, les Stadistes décrochent le titre de champion du Mali pour la quatrième fois d’affilée et portent à 18, le nombre de trophées qu’ils ont remportés depuis le lancement du championnat en 1980.

Alors qu’un match nul leur suffisait pour être sacrés, les hommes du coach Mamoutou Kané «Mourlé» ont fait mieux en dominant 2-0 le grand rival djolibiste. Il reste encore une journée avant la fin du carré d’as, mais avec 13 points, l’équipe de Sotuba ne peut plus être rejointe par les trois autres protagonistes, à savoir sa victime du jour, le Djoliba, le Réal et les Onze Créateurs.

Après le sacre de leurs couleurs, les supporters stadistes ont chanté et dansé pendant plusieurs minutes dans les gradins, avant de poursuivre dans les rues de Bamako. Pour l’entraîneur des Blancs, Mamoutou Kané «Mourlé», c’était également la joie et la satisfaction du devoir accompli. «Je suis très content et très satisfait.

Quand je suis venu de l’Algérie, le comité directeur du Stade malien m’a fait confiance pour diriger l’équipe. Ils ne m’ont pas demandé de titre, ils m’ont simplement demandé de terminer la saison. J’ai travaillé avec les enfants pendant deux mois, le premier mois a été difficile, mais après les choses ont changé», dira l’ancien gardien de but des Aigles.

«Depuis le début du carré d’as, on a beaucoup travaillé les situations standards et la stratégie de jeu parce que les matches se suivent mais ne se ressemblent pas. Nous avons bien travaillé. Les deux équipes ont fait un bon match aujourd’hui. Le Djoliba est notre cousin, je le félicite et je salue son entraîneur, Nouhoum Diané qui a bien travaillé. Ce n’était pas évident pour lui d’atteindre le carré d’as mais il a réussi à le faire. Je le félicite. Je remercie mon prédécesseur Kamel Djabour, il a contribué à ce titre. Je remercie aussi les joueurs, l’encadrement et les supporters», ajoutera le technicien de Sotuba. L’enjeu de ce duel au sommet de la 5è journée du carré d’as était énorme pour les deux équipes.

Le Stade malien n’avait besoin que d’un nul pour remporter le titre, alors que le Djoliba était condamné à gagner pour continuer d’y croire. Les supporters de deux camps se sont massivement mobilisés, mais les inconditionnels de Sotuba étaient nettement plus nombreux dans les gradins. Visiblement, ils étaient confiants et ne doutaient pas du sacre de leurs couleurs. Mais les premières minutes de la rencontre prouveront le contraire avec un Djoliba plus entreprenant et qui obtiendra les premières occasions de la partie. Lassana Diarra donnera le ton du côté de l’équipe de Hérémakono avec ce coup franc dans la surface remisé par Modibo Haïdara qui ne trouvera pas preneur. Mais les Rouges, limités sur le plan technique et manquant d’imagination et d’inspiration, ne parviendront pas à trouver la faille dans la défense stadiste.

Alors que le Djoliba se battait pour prendre le contrôle du jeu, le Stade malien profitait des pertes de balle pour provoquer des alertes dans la surface du gardien Adama Keïta. A plusieurs reprises, le dernier rempart du Djoliba sauvera ses buts comme sur cette double tentative de Moussakoye Diallo et Moussa Koné (23è min). Le même scénario se poursuivra en deuxième période. Cinq minutes seulement après la reprise, Adama Keïta réalise un bel arrêt devant le milieu de terrain stadiste, Ousmane Diabaté qui filait seul au but (50è min).

Abandonné par ses défenseurs, l’ancien sociétaire du COB finit par céder deux fois devant N’Tji Amadou Samaké (80è min) et Mamadou Coulibaly qui se fera expulser dans la foulée pour cumul de cartons jaunes (85è min), qui concluaient chacun des contres. Après le deuxième but, les supporters stadistes entonneront le nom du buteur dans les gradins que les inconditionnels de Hérémakono avaient déjà déserté.

Déçu mais fair-play, l’ailier du Djoliba, Lassana Diarra résumera parfaitement le match. «C’est le football, chacun vient avec sa stratégie. Nous sommes venus pour gagner, ils ont essayé de jouer en contre et ont profité des espaces. Ce match est fini, les paroles ne changeront rien. On va se concentrer sur le prochain match parce que le championnat n’est pas encore fini.

Il reste un match, on va jouer jusqu’au bout. On ne fera pas deux défaites de suite», dira l’ancien sociétaire du Stade malien de Sikasso. Son entraîneur Nouhoum Diané abonde dans le même sens.

«On devait forcement gagner ce match. Les joueurs ont tout donné, ils ont fait beaucoup d’efforts en première période. Mais en deuxième, on a senti un peu de fatigue. Après, il fallait prendre des risques car on devait gagner. Ces risques nous ont coûtés cher. Ils ont marqué sur des situations de contres. Le football, c’est aussi ça», analysera le technicien. Dans l’autre match du jour qui a opposé les Onze Créateurs et le Réal, les Scorpions ont assuré le service minimum grâce à une réalisation de Salif Ballo (59è min). Le Réal (6 pts) grimpe sur la 2è marche du podium, devant le Djoliba qui compte 5 unités contre 4 pour les Onze Créateurs.

Ces trois équipes peuvent prétendre chacune à la 2è place, synonyme de qualification à la Ligue des champions d’Afrique. Il faudra donc attendre la 6è et dernière journée prévue dimanche, pour connaître le tableau final du championnat et le nom des équipes qui participeront aux deux coupes africaines des clubs l’année prochaine.

L. M. DIABY

Mardi 27 septembre au stade Modibo Keïta

Stade malien-Djoliba : 2-0

Buts de N’Tji Amadou Samaké (80è min) et Mamadou Coulibaly (85è min).

Expulsion de Mamadou Coulibaly du Stade malien (85è min).

Arbitrage de Boubou Traoré assisté de Nouhoum Bamba et Baba Yomboliba.

Stade malien : Djigui Diarra (cap), Issaka Samaké, Mamadou Doumbia, Babou Fofana, Oumar Koné, Moussa Coulibaly, Ousmane Diabaté, Aboubacar Diarra, Sékou Gassama (Mamadou Coulibaly), Moussakoye Diallo (N’Tji A. Samaké), Moussa Koné.

Entraîneur : Mamoutou Kané.

Djoliba : Adama Keïta, Seydou Diallo, Youssouf Traoré, Seydou M’Baye, Abdoulaye Traoré (cap), Soumaïla Sidibé, Modibo Haïdara, Cheick Tidiane Niang (Drissa Ballo) Cheikna Diakité (Moussa Kassé), Lassana Diarra (Siaka Bagayoko), Mounirou Koné.

Entraîneur : Nouhoum Diané.