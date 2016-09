Championnat national : LE CARRE D’AS POINTE A L’HORIZON

C’est aujourd’hui que prendra fin la phase de poule du championnat national. Au total, trois rencontres sont au programme. Au stade Modibo Keïta, en première heure, le Stade malien en découdra avec le COB et en deuxième heure l’ASOM croisera le fer avec l’US Bougouni. Au stade Mamadou Diarra H de Koulikoro, le CSD recevra l’AS Sabana de Mopti. La rencontre entre les Blancs et les Olympiens est sans enjeu. Déjà les pensionnaires de Sotuba ont obtenu leur qualification pour le carré d’as, alors que les Verts sont éliminés. En 17 journées de compétition, le Stade malien a engrangé 35 points, contre 24 pour le COB.

L’équipe du président Moussa Konaté pouvait espérer mieux si elle n’avait perdu contre les Onze Créateurs lors de la précédente journée. Aujourd’hui, au stade Mamadou Diarra H. de Koulikoro le CSD sera face l’AS Sabana. Cette rencontre est également sans enjeu quand on sait que l’équipe des 7 Villages a déjà assuré son maintien en première Division et que l’AS Sabana a perdu tout espoir de préserver sa place au sein de l’élite. Lors de la précédente journée, les deux formations avaient été battues, respectivement par l’US Bougouni (1-0) et le Nianan (2-1). Le CSD occupe actuellement la 7è place du classement avec 17 points, contre seulement 10 unités pour son adversaire du jour.

C’est donc un match de prestige qui attend le public koulikorois cet après-midi et pour lequel, les locaux vont peut être tenter de terminer sur une note positive en offrant une dernière victoire aux supporters. Reste à savoir si l’AS Sabana l’entendra de cette oreille, elle qui n’a plus rien à gagner dans la compétition. Les Mopticiens disputeront leur dernier match de championnat au stade Mamadou Diarra H. et quel que soit le résultat, ils ne pourront plus sauver leur place en première Division. Après cette dernière journée, place sera faite au carré d’as. Les équipes qualifiées sont déjà connues. Il s’agit du Stade malien, des Onze Créateurs (poule A), du Djoliba et du Réal (poule B). Les quatre formations s’affronteront en championnat aller-retour et l’équipe qui totalisera le plus grand nombre de points sera sacrée championne du Mali 2015-2016.

S. S. KAMISSOKO