Championnat de D2 du District : DEMAIN LE VERDICT FINAL !

Le titre se jouera entre Yeleen Olympique et l’AS Black star. à une journée de la fin des débats, les deux formations comptent, respectivement 34 et 33 points

Qui de Yeleen Olympique ou de l’AS Black star sera sacré champion du District ? On connaîtra la réponse demain à l’issue de la 15è et dernière journée. Pour le moment, ce sont les joueurs de la commune II qui tiennent le bon bout puisqu’ils comptent un point d’avance sur leurs dauphins (34 points contre 33 en faveur de Yeleen Olympique). Lors de la 15è et dernière journée prévue demain, les deux formations affronteront, respectivement la J. A. et l’AS Nadia. Les deux rencontres se disputeront à la même heure, Yeleen en découdra avec la J. A. au stade Modibo Keïta, alors que le stade Mamadou Konaté sera le théâtre du duel entre l’AS Black star et l’AS Nadia.

La victoire est impérative pour les pensionnaires de Badalabougou pour espérer coiffer leurs adversaires au poteau d’arrivée. Toutefois le sort de l’AS Black star ne dépend pas seulement d’un succès contre l’AS Nadia, il est aussi lié au résultat du match J. A.-Yeleen Olympique. Autrement dit, si les protégés du président Mohamed Sissoko l’emportent face à la J. A., ils seront sacrés champions du District quel que soit le résultat de la confrontation qui opposera l’AS Black star-AS Nadia. Mais en cas de match nul ou de défaite du leader, les joueurs de Badalabougou peuvent terminer premiers du classement, mais à condition d’empocher les trois points de la victoire contre l’équipe de notre confrère Djibril Kaba.

Au classement, la J. A. et l’AS Nadia occupent, respectivement les 8è et 5è places avec 21 points pour la Vieille Dame et 23 pour les joueurs de Lafiabougou. Lors de la 14è journée, Yeleen Olympique a dominé 2-1 le FC Binga de la commune VI, alors que l’AS Black star a assuré le service minimum devant la J. A. (1-0).

Avant cette 14è journée, quatre formations pouvaient encore prétendre au titre : Yeleen Olympique, l’AS Black star, l’ASKO et le FC Gaoussou de Lafiabougou. Mais la 14è journée a été fatale à l’ASKO battue 1-0 par Africa Foot, alors que l’évocation déposée par FC Gaoussou contre l’AS Black star et qui aurait pu permettre à cette formation d’engranger trois points sur tapis vert, a été rejetée par la commission de discipline de la ligue. Si les protégés du président Gaoussou Keïta avaient eu gain de cause, ils se seraient retrouvés à égalité de points avec Yeleen Olympique (34). Malheureusement le champion du District 2014, a été débouté par la commission de discipline de la ligue et du coup, éliminé de la course au titre de champion.

Yeleen Olympique mène la danse depuis plusieurs semaines, mais l’équipe de la commune II est toujours restée sous la menace des autres cadors du championnat, à savoir l’ASKO, le FC Gaoussou et l’AS Black star. Sans être impressionnants, les Olympiens ont été plus réguliers dans les performances et leurs efforts pourraient être récompensés demain avec le titre suprême. Ce ne serait que justice pour cette formation créée il y a plusieurs années et qui a travaille en collaboration avec l’ancien international, Frédéric Kanouté. En tout cas, les protégés du président Mohamed Sissoko restent maîtres de leur destin puisqu’il leur suffit de s’imposer demain devant la J. A. pour être sacrés champions du District et décroché, par la même occasion, le précieux sésame du tournoi de montée en première Division. A n’en pas douter, la pression sera très forte demain pour les joueurs de la commune II qui sont à 90 minutes du bonheur et qui peuvent également perdre tout le travail effectué au cours de cette saison.

Les joueurs de l’AS Black star, eux vont prier pour une défaite des Olympiens face à la Vieille Dame. L’ancienne équipe d’Aly Mallé est également aux portes de la consécration, sauf qu’ils n’ont pas leur destin en mains. L’ASBS a fait vibrer la Rive droite pendant toute la saison et mérite, tout comme Yeleen Olympique, le titre de champion. Seulement voilà, il n y a pas deux mais un ticket en jeu et l’une des deux formations dira forcement adieu à la couronne de champion du District, demain à l’issue de l’ultime bataille. A moins que la pluie ne se mêle de la fête.

S. B. TOUNKARA

Vendredi 9 septembre au stade Modibo Keïta

16h : J. A.-Yeleen Olympique

-Au stade Mamadou Konaté

16h : AS Black star-AS Nadia