Championnat d’Angleterre : GUARDIOLA REMPORTE SON PREMIER DUEL CONTRE MOURINHO

Manchester City face à Manchester United, c’était le match à ne pas rater car plus qu’un derby, c’était l’opportunité de voir s’affronter non pas les joueurs mais les deux entraîneurs-stars que sont l’Espagnol Pep Guardiola et le Portugais José Mourinho. Et les retrouvailles entre les deux techniciens ont tenu toutes leurs promesses. Le début de la rencontre a été totalement en faveur des «Citizens» qui se sont montrés plus offensifs avec leur système en 4-3-3 en ayant comme avant-centre le jeune nigérian de seulement 19 ans, Kelechi Iheanacho, lui qui avait la lourde de tâche de remplacer l’Argentin Sergio Agüero. C’est justement le Nigérian qui va propulser Manchester City vers son premier but. À la 15è minute, sur une longue transversale du défenseur gauche Aleksandar Kolarov, Kelechi Iheanacho remet le ballon de la tête au Belge Kevin De Bruyne qui trompe le gardien David De Gea à l’entrée de la surface du pied droit au ras du poteau gauche. Une passe décisive pour le Nigérian et un but. À la 36e minute, Kevin De Bruyne se joue de la défense des «Red Devils», frappe pied gauche et voit son ballon mourir sur le poteau du gardien espagnol. Isolé dans la surface, Kelechi Iheanacho reprend le ballon, qui lui est revenu dans les pieds, et enfonce le clou, 2-0 pour Manchester City. Une pointe de chance mais surtout un bon placement à l’intérieur de la surface de réparation pour le jeune attaquant des «Super Eagles».

Et Manchester United dans tout ça ? Les «Red Devils» n’arrivent pas à trouver leur jeu et sont perdus sur le terrain. Tactiquement Pep Guardiola, l’entraineur des «Citizens», a su contrecarrer les plans de José Mourinho. Ce n’est que par une erreur du gardien de City, le Mexicain Claudio Bravo, que Manchester United va réduire l’écart à la 42è minute. Sur un coup-franc pour United, Claudio Bravo se loupe sur sa sortie, heurtant son défenseur John Stones et relâchant le ballon. Une aubaine pour le Suédois Zlatan Ibrahimovic qui marque dans le but vide. La première mi-temps s’achève sur ce résultat à l’avantage des «Citizens». Lors de tout derby, il y a toujours de la polémique et ce match n’y a pas échappé. Lors de la seconde période, Manchester United réussit à être beaucoup plus présent et à faire mal à son adversaire du jour. Malheureusement les tentatives échouent à cause de la maladresse des joueurs de José Mourinho et à la pointe de chance de Manchester City.

À la 56è minute, Claudio Bravo, qui effectuait son premier match avec City, se jette les deux pieds en avant sur l’attaquant anglais Wayne Rooney, qui s’écroule dans la surface, mais l’arbitre ne siffle aucune faute. Quelques minutes plus tard, sur un centre de l’Équatorien Antonio Valencia, le défenseur central argentin de City, Nicolás Otamendi dévie le ballon avec le coude mais l’arbitre, une nouvelle fois, juge qu’il n’y a aucune faute. Deux actions qui vont faire couler beaucoup d’encre. Une dernière action aurait pu faire pencher ce match pour United quand le jeune attaquant anglais, Marcus Rashford, entré à la mi-temps à la place de son compatriote Jesse Lingard, fappe au but et voit le ballon être légèrement dévié par Zlatan Ibrahimovic, signalé en position de hors-jeu. Le résultat restera sur ce score de 2-1 pour Manchester City et pour Pep Guardiola qui gagne son premier duel face à José Mourinho. Grâce à cette victoire, les «Citizens» conservent la première place du championnat avec 12 points en quatre rencontres. Ce match entre Manvchester United et Manchester City restera comme le plus cher du monde. Sur la pelouse d’Old Trafford, il y avait plus de 700 millions d’euros (environ 460 milliards de F cfa) de transferts en comptant les 22 joueurs qui ont débuté la rencontre. Si on compare les deux équipes, le onze initial de Manchester City est évalué à sensiblement 364,1 millions d’euros (environ 238 milliards de F cfa) contre 353,3 pour United (environ 231 milliards de F cfa), sans compter sur les remplacements effectués durant la rencontre.

Des sommes exorbitantes menées évidemment par l’international français des «Red Devils», Paul Pogba qui émerge à 105 millions (environ 68 milliards de F cfa) d’euros, devant l’international belge des «Citizens», Kevin De Bruyne qui a coûté 74 millions (environ 48,4 milliards de F cfa) et aura été décisif sur ce derby. À noter que l’international ivoirien Éric Bailly figure en bonne position avec ces 38 millions d’euros (environ 24,8 milliards de F cfa).