Centre national de transfusion sanguine : DE NOMBREUX DEFIS A RELEVER

Le budget 2016 du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 780 3610454 Fcfa contre 929 435 415 Fcfa, soit une diminution de 16,03%. Les taux de réalisation des ressources et d’exécution des dépenses, au 30 juin 2016, sont respectivement de 65,5% et 60%. Ces chiffres ont été fournis par la 25ème session ordinaire du conseil d’administration du CNTS qui s’est tenue, hier, dans ledit centre.

Les travaux ont été dirigés par Sékou Oumar Dembélé, conseiller technique au ministère de la Santé et de l’Hygiène publique. La session avait à son ordre du jour l’examen et l’adoption du procès verbal des travaux de la 24ème session, l’examen du point d’exécution des recommandations de la 24ème session et l’examen et l’adoption du rapport et de l’exécution du budget du 1er janvier au 30 juin 2016.

Selon le représentant du ministère de la Santé, le centre a collecté au cours du premier semestre 27 615 poches de sang et distribué 14 671 unités de produits sanguins labiles. Mais le bilan de ce premier semestre a été limité par des contraintes et des difficultés, comme l’insuffisance des effectifs notamment du personnel technique de laboratoire, de secrétaires et de communicateurs, l’insuffisance des ressources financières suite à l’arrêt de la coopération avec certains partenaires techniques et financiers, le quasi-arrêt des activités transfusionnelles dans les régions du Nord, l’exiguïté et l’inadaptation des locaux.

Ces insuffisances sont des défis majeurs inscrits à l’agenda du centre. Pour le directeur général du CTNS, le Pr Mounirou Baby, ces défis sont considérables et constituent une responsabilité historique qui incombe à tous. Il a souligné que les perspectives du centre, pour le second semestre, s’inscrivent dans la continuité des actions déjà entreprises focalisées essentiellement sur le renforcement des capacités, la supervision des structures transfusionnelles, le démarrage des activités d’hémovigilance et la finalisation du manuel de procédures administratives, opérationnelles, financières, comptables et de contrôle interne.

Le CNTS, établissement public à caractère administratif, a pour mission l’amélioration et la prise en charge des patients, en rendant disponibles et accessibles le sang et les dérivés sanguins de bonne qualité et en quantité suffisante dans les établissements de soins.

F.NAPHO