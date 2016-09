Caravane de chirurgie à cœur ouvert : UN GESTE HAUTEMENT HUMANITAIRE

C’est parti pour la toute première caravane de « chirurgie à cœur ouvert » dont l’épouse du chef de l’Etat, Mme Kéita Aminata Maïga, marraine de l’opération, a présidé le lancement solennel, le week-end dernier, à l’hôpital du Mali.

Cette activité humanitaire, qui durera jusqu’au 24 septembre prochain, est organisée par le Club des amis de Tombouctou et l’Association des enseignants de la Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech (FMPM), en partenariat avec le centre hospitalier universitaire (CHU) Mohamed VI. L’initiative vise à assurer une prise en charge correcte de patients, atteints de valvulopathies mitrales et aortiques (maladies des valves cardiaques). Ces cas auraient nécessité une évacuation sanitaire. Mais ils seront soignés sur place par l’équipe médicale marocaine, conduite par le Pr Boumzebra Drissi qui fait autorité dans la chirurgie cardiaque. Ce praticien hospitalier travaillera en parfaite intelligence avec des chirurgiens cardiovasculaires de l’hôpital du Mali.

Il faut aussi préciser que les malades programmés pour des interventions ont été vus préalablement en consultation par des cardiologues, évalués par des anesthésistes pour le bilan préopératoire. La chirurgie à cœur ouvert permet d’intervenir directement sur cet organe vital. Alors que la chirurgie à cœur fermé agit sur les organes périphériques du cœur et l’enveloppe qui le recouvre. Nos compatriotes, qui s’alarmaient de « l’incapacité » de nos établissements hospitaliers à assurer la chirurgie à cœur ouvert, seront donc un peu rassurés. La chirurgie cardiaque requiert des équipements de pointe. Le plateau technique de l’hôpital du Mali répond, en partie, à ce souci. Mais l’équipe marocaine a apporté le reste des équipements nécessaires, les consommables et les médicaments, en somme tout ce qu’il faut pour réussir une chirurgie des valves cardiaques.

Les initiateurs de la caravane entendent perpétuer leur action humanitaire. A ce propos, le président du Club des amis de Tombouctou, Kalilou Papa Cissé, a requis l’accompagnement de la Première dame pour pérenniser l’initiative qui vise à pratiquer la chirurgie cardiaque à cœur ouvert dans notre pays. Il a aussi tenu à préciser que le Pr Boumzebra développe une réelle expertise dans la chirurgie cardiaque, en rappelant que ce chirurgien a été le premier à réaliser une transplantation cardiaque au Maroc.

Pour le directeur général de l’hôpital du Mali, Dr Mamadou Adama Kané, son établissement est devenu un maillon essentiel de la chaine de soins, notamment dans la prise en charge des malades. A cet effet, il a expliqué que les professionnels maliens et chinois, qui y officient, sont en train de répondre aux attentes et angoisses des usagers. Il a aussi précisé qu’une équipe est mobilisée pour assister l’équipe marocaine, afin que la mission soit une réussite totale.

Le Pr Boumzebra, a fait remarquer que l’objectif de la mission est de soigner des patients mais aussi d’initier la discipline et de programmer une formation continue en chirurgie cardiaque. Il a aussi dépeint le tableau des besoins en chirurgie cardiaque à l’échelle internationale. Selon les chiffres fournis par le spécialiste, ces besoins sont de l’ordre de 500 à 1000 interventions chirurgicales par million d’habitants.

Le conseiller technique, Dr Salif Samaké a, lui aussi, rappelé l’importance des cardiopathies, attestée par les statistiques du praticien marocain. Il a invité à la multiplication de telles initiatives qui permettront de renforcer le transfert des compétences.

Quant à la Première dame, elle a exprimé le bonheur que le Mali a d’accueillir la caravane et salué l’engagement citoyen des organisateurs de la caravane. « Cette opération est la preuve que chaque Malien, dans son domaine de compétence, peut apporter sa contribution à l’édifice national », a dit Mme Keita Aminata Maïga. Elle a également relevé que « nos structures hospitalières présentent un déficit au niveau du plateau technique pour la chirurgie cardiaque et c’est en cela que la caravane prend toute son importance ». La marraine de la caravane a aussi expliqué que « l’initiative est un bel exemple de collaboration, de mutualisation de moyens et de coopération sud-sud avant de témoigner de sa reconnaissance à la mission médicale chinoise pour les services rendus aux malades ».

On a noté à la cérémonie, la présence du consul honoraire de notre pays à Marrakech, Brahim Rmili et de la mission médicale chinoise.

B. DOUMBIA