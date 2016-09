Cantines scolaires : UN APPUI AMERICAIN CONSEQUENT DANS LA REGION DE KOULIKORO

La rentrée scolaire 2016-2017 est fixée au 3 octobre prochain. A cette occasion, le gouvernement des Etats-Unis, à travers son ministère de l’Agriculture a offert 2.340 tonnes de vivres devant bénéficier à 38.195 élèves, dont 17.609 filles dans la Région de Koulikoro. Le don, dont la valeur marchande est estimée à, 1,292 milliard de Fcfa, a été remis lundi dernier. Il est composé de riz, de petit pois, de haricot, de lentilles et d’huile alimentaire.

Présidée par le ministre de l’Education nationale, le Pr Kénékouo dit Barthelemy Togo, la cérémonie de remise des vivres a eu lieu dans les locaux de la Soterco à Sotuba en Comme I du District de Bamako.

Cet appui au volet alimentation scolaire permettra de couvrir les besoins alimentaires de l’année scolaire 2016-2017 de dizaines de milliers d’élèves de la Région de Koulikoro. Il vise à améliorer la fréquentation scolaire et la qualité de l’enseignement dans les zones d’interventions du projet « Food for Education and Child nutrition (FFE).

La distribution des vivres sera assurée par 4 partenaires du projet: Guamina, Amprode-Sahel, Caritas Bamako et Learning Transforme Lives. L’impact de l’utilisation des vivres sur la promotion et la performance scolaires, a noté l’ambassadeur des Etats-Unis, Paul A. Folmsbee n’est plus à démontrer.

Les résultats encourageants obtenus par le projet FFE en termes d’augmentation du nombre d’élèves inscrits de 13% de façon générale, dont 18% pour les filles, en sont des témoignages éloquents, a déclaré le diplomate. Il s’est réjoui de la place prépondérante que le gouvernement malien accorde à l’alimentation scolaire comme un moyens efficace pour faire de l’éducation pour tous, une réalité dans notre pays.

Paul A. Folmsbee a aussi salué les initiatives du gouvernement en cours pour la mise en place d’un Programme national d’alimentation scolaire durable et du partenariat productif entre celui-ci et le projet « Food for Education and Child Nutrition ».

En plus des activités visant la promotion de l’accès des enfants à l’école le Projet « FFE » met également un accent particulier sur la qualité de la lecture et de l’écriture. Il vient compléter les autres initiatives du gouvernement américain en appui au système éducatif malien à travers l’Agence américaine pour le développement international (USAID). Parmi ces initiatives, il y a le Programme d’appui aux activités de lecture sélectives et intégrées (SIRA) qui vise à améliorer les compétences en lecture de plus de 500.000 enfants.

Faisant l’historique de la démarche, le représentant résident de l’ONG « Catholic Relief Services » dans notre pays Niek De Goeij, a expliqué de 2007 à 2011, cette ONG a obtenu un premier financement de l’USAID pour la mise en oeuvre d’un projet de cantine scolaire qui couvrait 151 écoles de la Région de Mopti. Au regard des résultats probants de cette phase, le département américain de l’Agriculture a accepté le financement de la deuxième phase avec une extension dans la Région de Koulikoro. Les phases II et III se concentrent sur l’aspect qualité de l’enseignement avec la promotion de l’approche équilibrée.

Le ministre de l’Education nationale a indiqué que l’appui américain vient soutenir la politique nationale de l’alimentation scolaire mis en application par le Centre national des cantines scolaires (CNCS).

Le Pr Kénékouo dit Barthelemy Togo a invités les enseignants offrir aux enfants un enseignement de qualité et une formation leur permettant d’être des citoyens bâtisseurs d’un avenir porteur. Il a aussi exhorté les parents d’élèves à veiller à la régularité de la fréquentation scolaire de leurs enfants, au suivi de leurs résultats scolaires et de leurs bons comportements en dehors de l’école.

S. Y. WAGUE