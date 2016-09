CAN U17, Mali-Ethiopie 2-0 : LES AIGLONNETS PRESENTS AU RENDEZ-VOUS

Pour leur première sortie officielle devant le public malien, le capitaine Mohamed Camara et ses coéquipiers ont fait le boulot en dominant 2-0 les Walyas cadets. Dans deux semaines, un nul suffira aux cadets maliens pour valider leur ticket pour la phase finale

Après leur belle prestation au deuxième tour face au Tchad, balayé 9-0 devant son public (forfait des Tchadiens au retour), les Aiglonnets ont confirmé tout le bien que l’on pensait d’eux en dominant 2-0 l’Ethiopie, dimanche au stade Modibo Keïta pour le compte du 3è tour aller des éliminatoires. Les deux buts de la sélection ont été marqués par Hadji Dramé (1-0, 72è, min sur penalty) et Djémoussa Traoré (2-0, 86è min). Avec ce succès, on peut s’autoriser à dire que notre pays a fait un grand pas vers la phase finale de la CAN qui se déroulera l’année prochaine à Madagascar. Certes, il reste encore une manche à négocier dans deux semaines en Ethiopie, mais après ce qu’ils ont démontré depuis le début de cette campagne africaine, on voit mal les Aiglonnets échouer à valider leur ticket pour la grande messe du football continental des cadets. Pour revenir à cette confrontation avec la sélection éthiopienne, elle était très attendue par le public qui piaffait d’impatience de voir les protégés de Jonas Komla à l’oeuvre. Les supporters sont venus nombreux au stade Modibo Keïta et ils n’ont pas été déçus. Dès le coup d’envoi de la partie, les cadets maliens ont pris le contrôle du jeu et obligé les visiteurs à se replier derrière. Le capitaine Mohamed Camara et ses partenaires vont monopoliser le ballon pendant de longues minutes mais leur domination restera stérile. La première alerte de la partie sera à l’actif des Aiglonnets. A la réception d’une passe en profondeur du milieu défensif, Mama Fofana, l’avant-centre Sidiki Keïta pénètre dans la surface adverse avant de rater le cadre (5è min). La deuxième tentative des hommes de Jonas Komla intervient peu avant la demi-heure. Le canonnier Hadji Dramé réalise un numéro au cœur de l’arrière-garde mais ne parvient pas à trouver le cadre (27è min). Cette action aura le mérite de réveiller les visiteurs qui répliquent par Remedan Y. Mohamed dont la tentative terminera sa course dans les mains de Youssouf Koïta (32è min). On en restera là jusqu’à la mi-temps Au retour des vestiaires, la situation n’évoluera pas pour les deux sélections. D’un côté, les cadets maliens continuaient à contrôler le jeu et de l’autre, les Ethiopiens faisaient bloc derrière pour contenir les assauts adverses. Il faudra attendre la 72è minute de la rencontre pour voir les Aiglonnets trouver la faille dans la défense des Walyas cadets. Suite à une incursion dans la surface éthiopienne, l’ailier droit Djémoussa Traoré, le joueur le plus en vue de la sélection malienne, est stoppé irrégulièrement par un défenseur. Sans hésiter, le référé central ghanéen indique le point de penalty. Hadji Dramé exécute la sentence et délivre les siens (1-0, 72è min). Auparavant, Mohamed Camara avait buté deux fois sur l’arrière-garde éthiopienne (51è et 55è min), alors que la frappe lourde de Djemoussa Traoré heurtait la transversale du gardien Ogna Omgna Watawata (68è min). Pour Djémoussa Traoré, ce ne sera que partie remise puisqu’à 4 minutes de la fin du temps réglementaire, le jeune attaquant portera le score à 2-0 en reprenant victorieusement un centre en retrait de Mamadou Traoré intégré en cours de jeu (2-0, 86è min). «Je pense que ça a été un bon match. Les enfants ont mouillé le maillot surtout en deuxième période et méritent d’être félicités. C’est vrai qu’en première période, l’équipe était crispée et a quelque peu déjoué. A la mi-temps, on leur a dit de se calmer, d’élaborer leur football et de jouer simple. Le message a été bien perçu, Dieu merci, nous avons gagné 2-0», commentera le technicien malien, Jonas Komla. «C’était leur premier match officiel devant le public bamakois. Les jeunes ne sont pas habitués à une telle pression, mais il faut aussi admettre qu’on avait en face une très bonne équipe d’Ethiopie. Pour le match retour je suis sûr qu’ils ne vont pas jouer de la même manière. Ils seront obligés de prendre des risques et cela devrait nous permettre d’avoir des espaces. Je suis optimiste pour la suite des événements», ajoutera le sélectionneur des Aiglonnets.

S. S. KAMISSOKO

Dimanche au stade Modibo Keïta

Mali-Ethiopie : 2-0 Buts de Hadji Dramé (72è min) et Djemoussa Traoré (86è min) Arbitrages ghanéens (Danial NII Ayii, assisté de Badiu Ibrim Adams et Paul Kodjo Atimaka

Mali : Youssouf Koïta, Seydou Senou (Sémé Camara), Djemoussa Traoré, Fodé Konaté, Mamadi Fofana, Mohamed Camara (cap), Hadji Dramé (Seydou Senou), Boubacar Doumbia, Mamadou Samaké, Ibrahim Kané, Sibiri Keïta.

Entraineur : Jonas Komla.

Ethiopie : Ogna Omgna Watawata (cap), Maiyas Gebremedhin (Aklilu A. Mengesha), Abubeker Nasir Ahmed, Chala Teshita Elemo, Dagmawi A. Ambafres, Esubalew G. Shewalul, Eyob Alemyhu Alando, Getasetegn S. Lonka, Mikeyas M. Gudisa, Remedan Y. Mohamed, Samuel Tesfay Belay. Entraineur : Leulseged Begashaw.