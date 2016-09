CAN U17 : LES AIGLONNETs A 90 MINUTES DU BONHEUR

Après les éliminatoires de la CAN, Gabon 2017 et du Championnat d’Afrique U20, Zambie 2017, les éliminatoires du Championnat d’Afrique U17, Madagascar 2017 marquent la fin des préludes aux trois grands rendez-vous continentaux du football masculin prévus l’année prochaine. En attendant bien entendu, le coup d’envoi, dans une semaine, de la phase de poules du dernier tour éliminatoire de la Coupe du monde Russie 2018.

Chez les cadets, on va jouer à partir d’aujourd’hui jusqu’à dimanche les matches retour décisifs pour l’attribution des 7 tickets qualificatifs pour la phase finale qui se déroulera en avril 2017 à Antananarivo, capitale de la grande île de Madagascar. Dans l’ensemble, rien n‘est encore décidé sauf pour les jeunes Angolais qui, forts de leur large victoire du match aller (5-0) aux Comores, ont pratiquement validé leur billet pour la grande messe de cadets du continent.

La Guinée a mis des atouts de son côté en battant 1-0 le Sénégal à Dakar lors de la première manche. Toutes les autres équipes qui se déplacent ont au mieux une avance de deux buts. C’est le cas du Mali qui rend visite à l’Éthiopie dominée 2-0 à Bamako, du Ghana qui va jouer chez son voisin ivoirien sauf que les Eléphanteaux ont marqué un but à l’extérieur et les Lionceaux du Cameroun qui ont fait un peu mieux en scorant deux fois à Omdurman au Soudan. Les Tanzaniens qui se déplacent à Brazzaville et les Nigériens qui jouent à Libreville n’ont qu’un but à défendre. Pour le déplacement des Aiglonnets en éthiopie, nombre de personnes pensent que la mission ne s’annonce pas facile malgré les deux buts inscrits à domicile par les protégés de Jonas Komlan. Déjà au match aller, le capitaine Mohamed Camara et ses partenaires ont beaucoup souffert avant de venir à bout de leurs adversaires. Fébriles en défense et peu inspirés en première période, les Aiglonnets maliens ont dû attendre le dernier quart d’heure pour scorer deux fois grâce à Hadji Dramé (78è min, sur penalty) et Djémoussa Traoré (86è min).

Malgré donc leur succès, les Aiglonnets ont tout intérêt à se méfier de leurs adversaires qui auront l’avantage du terrain et surtout des conditions de jeu favorable (altitude). Pour Jonas Komla et ses joueurs, la qualification est une occasion qu’il ne faut pas rater parce que le Mali est détenteur du trophée et tout le monde attend de voir les champions d’Afrique à Madagascar.

Le canonnier Hadji Dramé et ses partenaires devront donc tout faire pour marquer au moins un but et se mettre définitivement à l’abri d’un éventuel retournement de situation. En clair l’équipe doit attaquer d’entrée de jeu et ne pas donner le temps aux éthiopiens de prendre confiance. «Nous allons aborder cette rencontre avec beaucoup de sérénité. Je sais que ce ne sera pas facile parce que les équipes des pays à haute altitude comme l’Éthiopie sont très forts techniquement», a confié le technicien malien, Jonas Komla la veille du départ de la sélection de Bamako.

«Ils pratiquent un jeu court qui leur permet d’exploiter les espaces, c’est donc à nous de les empêcher de produire leur football», a ajouté le sélectionneur national en demandant à nos compatriotes d’accompagner les enfants par leurs bénédictions. «Il faut oublier le résultat du match aller pour se concentrer sur cette manche retour. Je sais que mon équipe a la capacité et les moyens technique de se qualifier, mais dans une compétition de haut niveau il ne faut jamais sous estimer l’adversaire.

Aujourd’hui tout le monde sait que l’Éthiopie est une équipe solide et qui joue avec beaucoup de vitesse dans le jeu. Nous aussi au Mali, on a notre talent, nos qualités et on tentera de faire la différence avec nos atouts. Je demande à tout le peuple de faire des bénédictions pour les enfants», conclura le technicien malien.

D. COULIBALY

Dimanche 2 octobre en Ethiopie

14h : éthiopie-Mali

Arbitrage du Nigérien Abdoulaye Rhissa Almustapha assisté de ses compatriotes Mama Raja Malan Ousseini et Amadou Bano Yacouba.

LES AUTRES RENCONTRES

Cameroun–Soudan

Côte d’Ivoire–Ghana

15h30 : Gabon–Niger

15h : Comores–Angola

15h30 : Congo–Tanzanie

16h30 : Guinée–Sénégal

Ligue des champions d’Europe : L’ATLETICO DOMPTE ENCORE LE BAYERN

L’opposition de styles entre l’Atlético Madrid et le Bayern Munich a tenu toutes ses promesses. Et la rigueur madrilène a finalement eu raison de la virtuosité bavaroise. Au terme d’un match à très haute intensité, l’Atlético a battu le Bayern (1-0) lors du choc de cette 2ème journée de Ligue des Champions. Yannick Carrasco a inscrit l’unique but de la rencontre en première période alors que Griezmann a manqué un penalty en fin de match. Les Espagnols prennent la tête du groupe D avec 6 points, soit 3 unités de plus que leur adversaire du soir.

Le FC Rostov et le PSV Eindhoven ont fait match nul en Russie (2-2) et comptent un point chacun. L’an dernier, un but sublime de Saul avait permis à l’Atlético Madrid de s’imposer face au Bayern Munich lors de la demi-finale aller. Ce mercredi, c’est Carrasco qui a endossé le costume de héros avec un joli but. Moins spectaculaire que celui de la saison passée certes. Mais tout de même. Trouvé par une passe astucieuse de Griezmann, le Belge a accéléré plein axe. A l’entrée de la surface, il a armé une frappe croisée du gauche à ras de terre imparable pour Neuer puisque le ballon a touché son poteau gauche avant d’entrer (1-0, 35e). Griezmann a donc délivré une passe décisive et il aurait pu se muer en buteur. En fin de match, les hommes de Diego Simeone ont obtenu un penalty après une faute inutile de Vidal sur Filipe Luis. Mais le Français a manqué son penalty, expédiant le cuir sur la barre transversale (84e).

LA POSSESSION STERILE DU BAYERN- En première période, l’Atlético, après avoir laissé passer l’orage d’un premier quart d’heure allemand concrétisé par une volée de Müller (13e), a eu les occasions pour frapper plus tôt.

Carrasco, déjà, a trouvé les gants de Neuer (19e) alors que Torres, préféré à Gameiro, a touché le poteau sur une tête à bout portant (22e). Titularisé sur l’aile gauche bavaroise, Ribéry, bien muselé durant l’essentiel de la rencontre par Juanfran et Saul, a failli tromper Oblak (39e). Le deuxième acte a été moins riche en occasions même si la tête de Lewandowski a flirté avec le poteau (77e).

Comme attendu, le Bayern a eu une large possession (63%) mais n’a pas trouvé la solution pour faire sauter le verrou madrilène. Les Munichois ont même moins frappé au but que le vice-champion d’Europe (16 tirs à 13 et 5 frappes cadrées à 4).